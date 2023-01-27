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竹山番薯產季到　鎮公所辦「0800」千人親子焢窯活動推廣

▲竹山鎮公所舉辦「0800」焢窯活動，上千人體驗堆砌傳統土窯的農家樂。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲竹山鎮公所舉辦「0800」焢窯活動，上千人體驗堆砌傳統土窯的農家樂。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

美味的番薯是竹山鎮招牌農產品之一，鎮公所特於月初舉辦「0800（台語諧音「焢吧焢焢」）」親子焢窯趴，上千位民眾湧入下坪番薯園區，一起下田大顯身手，場面壯觀熱鬧。

活動於8日上午登場，總共吸引120組、1000多人參加，不少民眾都是一家三代出動，且主要都由阿公操作，憑其兒時記憶和俐落手腳，讓土窯一下子就成形，還有很多小朋友從沒玩過焢窯堆窯，手忙腳亂地在一旁當小幫手；部分民眾因太久沒堆，費時許久才完成，也有第一次參加的年輕人躍躍欲試，堆了4、5次終於完成，直呼一堆土看起來簡單，原來是那麼不容易。

▲竹山鎮公所舉辦「0800」焢窯活動，上千人體驗堆砌傳統土窯的農家樂。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所指出，下坪里辦公室、三界公廟和下坪社區發展協會也特別動員來到現場，為參加活動的民眾免費提供400份炒麵、熱騰騰的番薯湯；竹山社區、桂林社區、和興社區、藤湖社區、延正社區、鯉魚社區、下坪社區等社區發展協會也準備鎮內筍子包、地瓜美食、肉粽等農特產，除讓民眾品嘗，也順便推廣竹山農產。

▲竹山鎮公所舉辦「0800」焢窯活動，上千人體驗堆砌傳統土窯的農家樂。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮長陳東睦表示，竹山番薯的美味從清朝嘉慶君時期就遠近馳名，希望透過焢窯活動讓民眾重溫兒時回憶、體驗土磚控窯的樂趣；而番薯本身纖維質多，可幫助消化、營養度也高，在養生當道的年代是不可獲缺的優質澱粉來源，現在正值竹山番薯產季，他呼籲遊客來竹山一定要記得帶番薯回家品嘗。

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