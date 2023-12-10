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明迎鋒面雨彈！2波冷空氣接力報到　下周末「水氣更多」天氣最差

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▲明天鋒面通過台灣，北東降雨機率增加。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣晴朗暖熱，早晚溫差可達10度之多，下周一鋒面掠過台灣，北部、東部降雨機率增加，下周二東北季風增強，天氣略轉濕涼，周四又恢復好天氣，周六將有較強東北季風影響，水氣也更多，北部、東北部將是濕冷的天氣。

中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨的機會，白天西半部感受溫暖偏熱，高溫預估為30度左右，東半部雲量較多，高溫約25至28度；入夜後部分區域感受較涼，各地低溫約18至21度；西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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臉書粉專天氣風險貼文指出，今日清晨的低溫進一步回升，西半部市區大多在在18-20度，全臺平地最低溫是桃園大溪的16度，花東有機會出現零星的降雨，雨勢不會很大，西半部則還是晴朗穩定的天氣，中午前後的高溫可以來到26-29度，局部內陸會來到接近30度。

好天氣可以維持到周一白天，週一晚上隨著鋒面掠過臺灣，北部、東半部陸續轉為陰陣雨的天氣，很快地周二白天鋒面遠離，後面的東北季風南下，降雨會逐漸退回迎風面的基隆北海岸到東半部山區，周三東北季風減弱後，迎風面降雨的範圍跟持續時間又會進一步減少，東北季風的影響就告一段落了。

因為冷空氣強度很弱，各地的低溫大都可以維持在20度左右，只有北部、東半部因為雲量增多，周二、三白天高溫會短暫下滑來到22-25度。周四、五東北季風減弱，又會回暖，恢復大致穩定的天氣。

比較強的東北季風，目前看來會在周六報到，並影響到下一個星期的前期；除了強度較強，跟近期的東北季風不一樣的是水氣也比較多，這段時間北部、東北部會是大家比較不喜歡的濕冷天氣。

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