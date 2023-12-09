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今白天暖熱、入夜再掉10度！迎3天好天氣「變天轉濕涼時間曝」

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▲今日夜溫差大，早晚外出注意保暖。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣晴朗穩定，白天上看28度，日夜溫差可達10度之多，好天氣將可維持三天，預計下周二鋒面、東北季風影響，北部、東北部明顯降溫，中部以北高溫下降至21度，降雨機率也提高。

中央氣象署表示，今日各地大多仍為多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區有小範圍零星降雨，清晨仍須注意輻射冷卻降溫，部分區域感受較涼，西半部及東北部低溫16至18度，花東及高屏地區18至20度，沿海空曠地區及近山區平地可能會更低一些。

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白天溫度迅速回升，中南部地區高溫預估為27至29度，北部、東半部地區26至28度，感受舒適溫暖，西半部日夜溫差甚大，早出晚歸應留意溫度變化。

臉書粉專天氣風險貼文指出，今日僅東半部地區有小範圍零星降雨，白天高溫各地可達26-28度，但清晨仍須注意輻射冷卻降溫，部分區域低溫僅18-19度，感受較涼，日夜溫差大。

明日各地高溫可以再回升1度左右，中午感覺起來會有一點點熱了，不過日夜低溫還是會降到18-19度，這代表日夜溫差拉得更大，要更留意保暖。

下周二鋒面通過，後續東北季風增強，北部東北部轉陰雨天氣，氣溫也會明顯下降，中部以北高溫降至21-23度左右，南部與東南部則較不受影響，仍維持晴到多雲穩定天氣，氣溫也不會明顯下降。

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