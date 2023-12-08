迎4天好天氣！下周二再變天「北東甩雨」 新一波冷空氣時間曝

▲今起東北季風減弱，氣溫回暖，好天氣將持續到下周一。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(8日)起東北季風減弱，氣溫回升，天氣持續穩定至下周一，下周二清晨可能有鋒面接近通過台灣附近，北部、東半部將陸續轉為有雨天氣，下周三東北季風減弱，水氣減少，不過下個周末將再有一波東北季風南下，屆時天氣會再出現變化。

輻射冷卻影響，昨晚到今晨西半部平地低溫普遍12到14度，高屏氣溫降幅有限，在15度以上。全台最低溫出現在東半部，花蓮壽豐鯉魚潭低溫達11.8度。

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天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天各地普遍是晴到多雲天氣、降雨機率低，且隨東北季風減弱轉為高壓迴流的偏東風環境，白天氣溫回升會相當明顯，各地白天高溫普遍都在25到26度，局部內陸市區及南部地區會再更高一點，日夜溫差可能達到10度或以上。

周末兩天環境風向偏東至東南風，歐宗學分析，周末水氣較少，只有迎風面的東部地區偶有稍多的雲量及短暫雨，西半部普遍仍是晴到多雲。早晚氣溫雖然已經不像這兩天那麼低，但仍然會有明顯日夜氣溫變化。下周一台灣附近轉為東南至偏南風，維持相似天氣型態，氣溫持續偏暖，入夜後才會逐漸開始有些變化。

歐宗學提醒，下周二清晨將有鋒面接近通過台灣附近機會，預估北部、東半部地區陸續都會轉為陰有陣雨或短暫陣雨天氣，下半天鋒面通過後東北季風再度增強，大台北、東半部等迎風面地區仍有局部短暫雨。中南部則不受直接影響，預估仍可維持晴到多雲天氣。這波東北季風沒有明顯冷空氣，各地早晚低溫稍降1到2度，北部白天高溫因為雲量增多而有較大降幅，大約21到23度。

下周三這波東北季風就會逐漸減弱，歐宗學表示，屆時水氣也跟著減少，後續到下周四、五，僅東半部有短暫雨機會，西半部持續穩定天氣，下個周末則可能會再次有東北季風南下帶來顯著天氣變化，變數較多、可後續再追蹤觀察。