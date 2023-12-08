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白天回暖「入夜溫差掉10度」　下周二鋒面冷空氣連襲！2地有雨

▲▼中央氣象署預報員劉沛滕說明未來天氣趨勢（圖／宋良義攝）

▲中央氣象署預報員劉沛滕說明未來天氣趨勢。（圖／宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(8日)各地天氣穩定，白天回暖，不過要留意日夜溫差可能掉10度，下周二鋒面通過加上東北季風增強，北部和東半部將轉為有雨天氣，低溫下探18度。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天各地天氣穩定，大致晴到多雲，日夜溫差大，今中午各地高溫約25到26度；明後天周六、周日天氣也大致穩定，只有東半部有零星降雨。

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下周二有一道鋒面通過台灣北部附近，後面還有一波東北季風增強，影響時間在下周二，下周三、下周四降雨將緩和一些。

未來一周降雨趨勢，劉沛滕說明，周六到下周一，東半部有局部零星降雨，西半部雲量多天氣穩定；不過下周二鋒面通過台灣北部，北部、東半部有局部降雨，隨東北季風增強，氣溫略下降。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

劉沛滕指出，下周三到下周四後，降雨熱區來到東半部，其中下周三大台北有降雨，隨東北季風減弱轉偏東風，降雨分布轉為東半部。

溫度部分，劉沛滕提醒，今天氣溫日夜溫差大，白天高溫25到27度，今晚低溫約17到18度，日夜溫差大，類似天氣型態將維持到下周一；下周二北部開始會受鋒面通過和東北季風增強影響，溫度略降，氣溫約18到21度，後續溫度開始回升，中南部則影響不大，仍需留意日夜溫差大。

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