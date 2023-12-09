　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女大生染愛滋失戀「連7個月一夜情」　她後悔：你們快去檢查！

女大學生染愛滋失戀「酒吧一夜情連續7個月」　她後悔喊：快去檢查

▲愛滋女大生失戀，連7個月瘋狂一夜情結果後悔了。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

泰國一名大學女生在網路匿名發文，透露自己體內有愛滋病毒但仍和多名男子發生性關係長達7個月，如今女大生深感後悔並公布經常出沒地點，喊話受害者趕快去檢查！

根據外媒《Thaiger》報導，這起事件發生在泰國曼谷，女大生在社群平台匿名透露，自己因為失戀心情不好，是和多名陌生男性發生一夜情，狀況長達7個月之久。女大生表示，目前大二即將升大三，因為4月時失戀於是愛跑酒吧，甚至和不少陌生男子一夜情，至於為何如今把事情說出來，是因為感到內疚，因自己出生即為HIV（愛滋病毒）帶原者。

女大生表示很擔心曾和她發生關係的男子也感染HIV，如果在不知情狀況下結婚生子，或許會出現更多跟她一樣的孩子，因此她也公布自己之前去過的酒吧，呼籲之前和她發生過關係的人們盡快去做檢查，而她現在只想逃避現實、甚至打算出家，並承諾再也不會禍害其他人。

女大學生染愛滋失戀「酒吧一夜情連續7個月」　她後悔喊：快去檢查

▲女大生失戀瘋狂一夜情，連續做愛7個月傳播愛滋病毒。（圖／翻攝自ASEAN NOW Thailand臉書）

這篇貼文曝光後，立刻引發網友熱議和關注，大家都想知道女網友明知感染愛滋，還和不同男性發生關係是否違法。對此，泰國愛滋病基金會主席顧問尼米表示，若愛滋患者每天按時服用藥物且長期接受治療，患者每一滴血液中病毒含量少於50Copy或者檢測不到，就可被認為是「不可檢測＝不可傳播」（Undetectable =Untransmittable），意即沒有傳播病毒，同時代表患者藉由性行為，導致對方感染或傳播病毒的機率極低。

延伸閱讀
全球爛尾樓潮「台灣建商怎沒爆炸」？　專家曝4大關鍵
才窮到租不起房　女買3次彩券就中「2億豪宅」…絕美內裝曝光
臨終翁「眨眼」變更受益人　保險公司拒賠3000萬提告…判決出爐

ET快訊
國稅局晚間被砸了！他「敲壞玻璃大門」完事騎YouBike離開
黃牛哭出來！寶可夢特典卡「臺北的皮卡丘」量超多　價格直接跳崖
「女友什麼時候想愛愛？」　許藍方曝3時間點有FU
她胃「詭破30個洞」！醫驚：像散彈槍打到　致病原因曝
冠軍戰徐若熙先發抗日　中華隊力拚二連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女大生染愛滋失戀「連7個月一夜情」　她後悔：你們快去檢查！

國際太空站失蹤8個月的番茄找到了！　太空人洗刷「偷吃」嫌疑

民調：拜登支持率創新低　川普2024總統大選領先

未婚妻堅持穿「前夫設計的婚紗」　他嘆：我比不過一個死人嗎？

全球僅7隻！美鱷魚樂園「白變鱷魚」孵化　超罕見純白外貌曝光

隊友大力揮棒「擊中頭部」！美高中棒球選手腦死　家屬痛心簽器捐

嫌太吵！日男硬闖鄰居家　持菜刀砍斷「8旬嬤左耳」

祖父和孩子玩「飛高高」拋飛2層樓高　這一幕980萬人搶看

強忍死魚味！北海道100公務員「徒手撿數千噸魚屍」　焚化爐燒不完

3寶媽愛美改嫁整形醫　卻慘死老公刀下！進廠維修「心臟驟停」

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

主人直播時遇地震警報　汪被網友誣陷太胖引起

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

萌妹見媽躺大腿開心親嘴　換爸倒下她秒出腳超抗拒

駕駛見行人違規過馬路秒禮讓　竟遭「亮手機威嚇」無奈繞道

女大生染愛滋失戀「連7個月一夜情」　她後悔：你們快去檢查！

國際太空站失蹤8個月的番茄找到了！　太空人洗刷「偷吃」嫌疑

民調：拜登支持率創新低　川普2024總統大選領先

未婚妻堅持穿「前夫設計的婚紗」　他嘆：我比不過一個死人嗎？

全球僅7隻！美鱷魚樂園「白變鱷魚」孵化　超罕見純白外貌曝光

隊友大力揮棒「擊中頭部」！美高中棒球選手腦死　家屬痛心簽器捐

嫌太吵！日男硬闖鄰居家　持菜刀砍斷「8旬嬤左耳」

祖父和孩子玩「飛高高」拋飛2層樓高　這一幕980萬人搶看

強忍死魚味！北海道100公務員「徒手撿數千噸魚屍」　焚化爐燒不完

3寶媽愛美改嫁整形醫　卻慘死老公刀下！進廠維修「心臟驟停」

國稅局晚間被砸了！他「敲壞玻璃大門」完事騎YouBike離開

Jeep「跨界小休旅」將退出北美！Compass搭2.0渦輪引擎取代

女大生染愛滋失戀「連7個月一夜情」　她後悔：你們快去檢查！

黃牛哭出來！寶可夢特典卡「臺北的皮卡丘」量超多　價格直接跳崖

小A辣生日禮物送超厚紅包！　林進打開「一疊千元紙鈔」樂翻

A＆F台灣首間概念店開幕！首度引進香氛系列　姊妹牌Hollister當鄰居試營運中

綠營辦「潛艦基地」大遊行下架馬文君　馬團隊歡迎到埔里多玩玩

深入艱困區挺小雞　蔡英文掛保證：交給王閔生就對了

「洗髮精加水稀釋」用更久　專家曝使用期限！

林承飛鼓勵隊友「再享受一點」　李子強：不會再輸日本

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

被隊友揮棒「擊中頭部」　美高中投手腦死

魚屍綿延1km！北海道上萬條死沙丁魚沖上岸

強忍死魚味！北海道派100人「徒手撿魚屍」

祖父玩飛高高　這一幕980萬人搶看

網實測整個禮拜不洗臉　皮膚竟變得更好

傳iPhone將實現真全螢幕　可能上市時間曝

女網紅拍片稱曼谷不安全　泰國要查了

愛妻癌逝！他整理遺物卻發現「外遇證據」

台男頂「超大巨雕」遭泰海關扒褲　搜出3活體

4童詭異陳屍家中　地板驚見恐怖血書

全球僅7隻！美鱷魚樂園「白變鱷魚」成功孵化

猛鬼校園！5女學生集體中邪　教育部證實了

遺體修復師控哈瑪斯虐屍　女性下體找到釘子

更多熱門

相關新聞

太空站失蹤番茄找到！太空人洗刷嫌疑

太空站失蹤番茄找到！太空人洗刷嫌疑

美國太空人盧比歐（Frank Rubio）今年3月底所採收的首批太空種植矮紅羅賓番茄（Red Robin dwarf tomato），未料其中一顆失蹤許久，讓他背上「偷吃」嫌疑，直到6日，太空站人員終於在艙內發現流浪 8 個月的番茄，終於讓盧比歐「重獲清白」。

妻穿前夫設計的婚紗　男嘆：我比不過死人

妻穿前夫設計的婚紗　男嘆：我比不過死人

170cm竊賊「鑽20公分門縫」　監視器畫面震驚陸警方

170cm竊賊「鑽20公分門縫」　監視器畫面震驚陸警方

半夜心絞痛醫院卻只開胃藥　他痛苦6hrs死

半夜心絞痛醫院卻只開胃藥　他痛苦6hrs死

女網紅拍片稱曼谷不安全　泰國要查了

女網紅拍片稱曼谷不安全　泰國要查了

關鍵字：

周刊王愛滋東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

瘦34公斤對比照超狂！郭婷筠XXL→XS

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

竹科寶山大廠　工人大亂鬥畫面流出

劉詩詩爆8年情變「凌晨吐心聲」：知道在做什麼！

9種電器「不要插延長線」！早晚釀火災　吹風機上榜了

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

幼童掉進「超市麵包攪拌機」慘死！

高雄男大生性侵學妹　說話髒到法官不給緩刑

這些不是日本品牌！大票驚呆：現在才知道

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面