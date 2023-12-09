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台南8旬失智老婦獨自外出失聯　奄奄一息昏迷躺偏僻小路

台南8旬失智老婦獨自外出失聯　奄奄一息昏迷躺偏僻小路

▲失智蔡婦獨自外出失聯，警方於產業小徑上尋獲。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台南80歲的蔡姓婦人昨（8）日，趁家人不注意時獨自都溜出門，兒子和孫子花了數小時在附近搜尋仍然毫無蹤影，家屬因蔡婦患有失智症擔心發生危險，情急之下報警求助，警方獲報後立即站勘搜索，最終於村外人跡罕至的小路上發現蔡婦臥倒於地，立即將其送醫救治，經院方治療後已無大礙。

據悉，蔡婦本身有三高等慢性病，且近年罹患失智症，雖然家人無法全天候照顧，但她的行動卻相當靈活，經常利用身體力行逃離家中，此舉對於家人而言是個難以掌握的困擾，附近的鄰居見狀也習以為常，每當看到蔡婦走出家門，便會通報家屬。

未料昨（8）日早上9點多，蔡婦再度離家，但這一次卻無人目擊她的行蹤，家屬自尋未果至下午2點多時，決定報警，警方獲報後展開地毯式搜索，經過1小時的努力搜尋，員警終於村外偏僻的小徑上找到蔡婦，她仰躺在路上，且出現脫水虛弱昏迷現象，救護人員趕抵現場，將其送往柳營奇美醫院接受治療。

新營分局分局長顏勤峰表示，本轄區65歲以上高齡人口占比已超過20%，完全進入「超高齡社會」，比政府預估得時間還早，隨著老年人口比例上升，失智走失的現象亦將逐漸上升，更是不容忽略的社會問題。

警方呼籲，失智長者走失情形層出不窮，家中有失智老人，務必隨時注意平時外出的走向，除應盡量避免其單獨外出，亦可透過社會局申請防走失手鍊，或準備附有聯絡方式及個人資料的配件，一旦長者走失時可利於辨識身份，讓迷途長者可以順利平安返家。

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