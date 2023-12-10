期間限定約會行程！絢麗基隆光影節＋排隊宵夜美食　來一趟完美甜蜜行

▲仁愛區海洋廣場。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

12月進入寒冷的冬天，更想和家人、朋友一起相聚，在這個浪漫的月份，最適合來場浪漫的約會為感情加溫！想利用美食、美景留下深刻記憶，不防安排一趟基隆之旅，有山、海、港的基隆整個12月精彩不斷，最新「愛戀港都夜 2023基隆光影節」隆重登場，不但在七大行政區設置絕美又有特色的光影裝置，同時有許多在地傳統小吃可挖寶，為12月約會增添獨特的魅力和回憶，12/17前去基隆吃美食看光影節和伴侶共度美好時光。

▲中山區Keelung地標。

為了在冬日帶來更多溫暖，基隆市政府首度以愛戀港都夜為主題設計2023基隆光影節，即日起～12/17登場，要帶給全國民眾一場夢幻的光雕之旅，這次結合《妖果小學》水果奶奶和可愛小妖們角色的可愛發光裝置藝術，將七大行政區打造成特色場景，像是有KEELUNG顯眼基隆地標的位置就擺上「水果奶奶」一起眺望整個基隆港，其他像是在海洋廣場、正濱漁港等地點，都有不同角色等著大家一同前來，而當夜晚來臨時，每位角色將點亮各展區，美照怎麼拍都拍不膩，不只如此，帶著朋友一起來逛七大展區，還可以一起玩互動遊戲，只要利用設置在一旁的QRcode進入遊戲尋寶介面，於活動期間開啟AR遊戲拍照上傳，即有機會獲得活動限定聯名小物，加上正濱漁港也應景掛上閃閃燈飾，讓整個基隆看起來有濃濃的節慶感，越夜越美麗！

▲中正區正濱漁港彩虹屋觀景台。

▲信義區中正公園牌樓階梯與扇形廣場。

▲安樂區安樂親子館廣場。

來基隆光影節，不僅可以用AR尋寶，還有眾多美食可以挖寶！基隆發展歷史悠久同時也是重要海港，新鮮海鮮必嘗之外，有許多在地傳統小吃可以做選擇，其中不乏獨具特色的店家，像是在巷弄中打造成日本街道樣貌的「擇食居酒屋」，彷彿置身於神隱少女場景的裝潢，是許多上班族下班後的放鬆小店，生魚片、串燒是更是民眾必點美食。而「基隆崁仔頂碳烤三明治」，看似平凡卻一點都不平凡的美味，碳香的吐司搭配滿滿的餡料，高CP值的美味選擇，營業到凌晨3點，來逛基隆崁仔頂吃宵夜、晚餐的好去處。

▲▼來基隆光影節，不僅可以用AR尋寶，還有眾多美食可以挖寶！

說到基隆在地小吃，絕對不能錯過在地很有名氣的「阿華炒麵」，咖哩炒麵更是必點，濃郁的咖哩香氣配上蝦子、豬肝、貢丸等豐富配料，讓許多民眾排再久都願意！若在冬天想要喝上一碗暖暖的熱湯，「姚家清魚湯」是許多人的消夜美食口袋名單，即使是凌晨依舊有許多饕客願意等候前來，基隆美食多樣，來逛光影節可不要錯過。

▲七堵區七堵鐵道公園廣場。

▲暖暖區暖心公園與暖暖吊橋。

有得吃又有得玩的基隆成為都市人想放鬆的好去處。基隆光影節絢麗登場後，白天可以看海、夜晚賞燈景，還有琳瑯滿目的美食，串連起整個基隆，現在有這麼多最新又夯的網美景點之外，即日起至12/17還可參加AR闖關活動，集滿七個關卡或是拍照上傳粉絲團留言，都可參加抽獎，有機會將精美小禮帶回家，詳細活動情形可上基隆市粉絲團 《魅力基隆》查詢，趕緊約上親朋好友一起來基隆闖關尋寶，一同創造難忘的回憶！