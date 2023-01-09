提供8年台北智慧城市經驗　柯文哲拜會基隆市政府「來看看老朋友」

▲柯文哲拜訪基隆市政府。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲9日上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑、基隆市副市長邱佩琳，引發外界聯想是為了2024總統大選鋪路，促成「藍白合」局面。柯文哲表示，自己今日來看看老朋友，並將台北市政府的智慧城市技術帶過來。

柯文哲9日上午9時30分赴基隆拜會新任基隆市府，親自恭賀謝國樑當選榮任，也與多年好友邱佩琳、前台北市都發局副局長，如今升任秘書長的方定安見面，進行約20分鐘的閉門會議，並且於會後一同接受媒體訪問；柯文哲提及，今天其實算是私下拜訪，「來看看老朋友，給他們加油打氣。」

面對外界解讀是為了2024做準備？柯文哲表示，這個想太多了，主要是來拜訪老朋友，談一些過去在台北市推行的智慧城市經驗，「剛好秘書長是從台北市過來的，可以把台北市智慧城市技術帶過來。」

媒體詢問，副市長邱佩琳是由柯文哲推薦，未來藍白之間哪方面可合作？謝國樑回應，自己跟邱佩琳長期以來是朋友關係，非常謝謝她能來基隆市政府幫忙，也感謝柯文哲提供好的建議。

謝國樑說，就如同柯文哲所說，台北市不論是推動智慧城市，讓家長、孩子安心就學等，有很多地方值得基隆市府未來借鏡，謝謝柯文哲今天能到基隆分享過去8年台北市政經驗，也希望透過新任秘書長與台北借鏡智慧城市相關政策，讓基隆教育能更順暢推動。

媒體追問，是否有點像「藍白合」風向？謝國樑認為，不覺得這跟藍白有關係，邱佩琳是非常優秀的商界人才，非常高興能替基隆市政府幫忙，基隆市未來要招商引進產業、企業，相信邱佩琳是很好的人選，「很開心柯文哲過來給我們指導，8年台北經驗，有很多是基隆一定要學的。」且他希望基隆未來能升格直轄市，這方面經驗絕對很寶貴。