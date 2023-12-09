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蕭美琴首次桃園競選場亮相　籲挺雙重專業范綱祥

▲蕭美琴首次桃園競選場亮相

▲蕭美琴首次桃園競選場亮相，為范綱祥站台。（圖／賴清德競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園市立委選戰、民進黨提名的第四選區立委參選人范綱祥競選總部9日成立，現場湧入3000人，副總統候選人蕭美琴、行政院副院長鄭文燦、前衛福部部長陳時中等皆到場力挺；而這也是副總統參選人蕭美琴也是首次在桃園競選場合亮相。

副總統參選人蕭美琴回憶，1997年桃園縣長補選是她第一場助選場，也是她第一次拿麥克風，因此她對桃園有特別的感情，尤其是這次提名的范綱祥，有雙重專業的優秀人才，是律師也是環工技師，地方上希望繁榮有好的建設，就是要靠這樣的專業帶到立法院，范綱祥是專業的人才，有在地服務的經驗，相信未來在立法院，能為桃園人爭取更多的建設，蕭美琴更拜託大家，要給范綱祥溫暖，支持范綱祥，總統副總統支持美德贏台灣。

▲蕭美琴首次桃園競選場亮相

陳時中部長也到場力挺，大力批評侯友宜提出讓中生來台工作的政策，中國的起薪比台灣低，侯友宜提這政策是要讓台灣年輕人找不到工作，引布袋戲經典台詞，「瞞者瞞不識，識者不能瞞」，呼籲大家要把對的事情講出來，跟親朋好友講解，台灣已經走入世界，不能再走回頭路。

▲蕭美琴首次桃園競選場亮相

立委參選人范綱祥表示，對自己的一路成長的學經歷有自信，完全可以接受檢驗，並且批評對手萬美玲學歷造假，任縣議員期間根本不能出國念書，英文根本不會說，還敢說自己國外留學，這樣怎麼教孩子，我們需要的是看得懂法律、看得懂工程的立委，不要騙人的立委。

鄭文燦副院長表示，全台灣只有范綱祥同時有環工技師跟律師執照，桃園正在建設，有工程背景的范綱祥可以讓工程順利，還有律師專業可以保障民眾權利，一定可以扮演好立法委員的角色，投這票絕對有價值。

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