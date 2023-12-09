騎車搞破壞10年來首例！　2屁孩硬輾高美濕地挨罰50萬...身分曝光

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市高美濕地傳出2名男子騎車硬闖，導致木棧道、保護區遭損毀。警方查出2人是住在當地的18歲李男與19歲黃男，8日凌晨2時許闖入後，在同日14時許被逮，供稱是一時好玩。市府農業局海資所認為，2人所犯情節重大，將依最高罰款25萬開罰，總計50萬，該案也是木棧道設立10年以來首例。

▲▼台中市傳出2名年輕男子騎車硬闖高美濕地，市府決定各開罰25萬罰鍰，總計50萬元。（圖／網友授權提供、記者許權毅翻攝）



昨日凌晨2時許，有網友前往高美濕地散步，卻發現有2名男子騎乘機車進入木棧道，隨後進入濕地，馬上錄影蒐證、報警。2男疑似不滿遭報案，還拔去報案者的汽車輪胎風嘴蓋子，行為相當誇張。

▲高美濕地是台中知名景點，2男騎車硬闖更是10年來首例。（圖／翻攝YouTube／大玩台中-臺中觀光旅遊局）



清水警方獲報後與市府農業局海資所聯繫，調閱監視器以車追人，發現2名男子是住在當地的18歲李男跟19歲黃男，昨日14時許，通知2人到案說明，黃、李坦承犯行，辯稱是一時好玩，全案依違反野生動物保育法，函移請海資所依法裁處。

▲市府指出，除了各開罰25萬罰鍰，後續將檢視高美濕地周邊設施，若有損壞將提出民事求償。（圖／記者許權毅攝）



台中市政府農業局海資所表示，高美野生動物保護區依「野生動物保育法」第10條第4項第1款，劃定為保護區並公告管制事項，未經申請許可進入保護區，將依同法第50條處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

該案2人騎機車進入破壞木棧道及周邊其他設施，情節重大，依法各別處以最高25萬元罰鍰，後續將檢視木棧道及現場設施，有損壞將提出民事求償。

海資所所長陳英琮指出，高美濕地木棧道在10年前左右設置完成，設置以前，會有漁民騎乘機車進入捕撈，設置後明文規定禁止，也不曾有類似案件傳出，換句話說，該案是10年來首例。