今晨11.6℃　週末「高壓迴流」微熱！下週北台降溫2區有雨

▲今晨最低溫出現在花蓮壽豐12.1度。（圖／翻攝中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今(8日)晨高屏有部分鬆散雲層，其他各地晴朗無雲，無降水回波。截至05:50本島縣市平地最低溫出現在花蓮鯉魚潭11.6度。白天大陸高壓籠罩晴暖穩定。好天氣持續到下週一，下週二東北季風南下，桃園以北及東半部降溫轉有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(8)日「大陸高壓」籠罩，各地晴朗穩定，白天晴暖、入夜冷，應注意穿著調整。各地區氣溫：北部14至27度、中部13至29度、南部14至30度、東部12至28度。

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▲今(8日)晨4：10時真實色雲圖顯示，高屏有部分雲層，其他各地晴朗無雲(左圖)。4：20雷達回波合成圖顯示，各地無降水回波(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）



明(9)日白天起至下週一(11日)「高壓迴流」影響，各地仍晴時多雲的天氣，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差仍偏大。

下週二(12日)東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台白天氣溫降，略轉涼，其他各地影響小。下週三(13日)東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。下週四(14日)各地晴時多雲，氣溫續升。

出版：05：48

更新：06：53