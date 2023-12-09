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女兒想要iPhone！嘉市前交通處長公費購入　再買最新款送妻遭起訴

▲▼ 前嘉義市政府交通處長鄭君健。（圖／翻攝自嘉義市政府官網）

▲前嘉義市政府交通處長鄭君健涉嫌購買公務蘋果手機給妻女，遭到起訴。（圖／翻攝自嘉義市政府官網）

記者黃資真／嘉義報導

前嘉義市政府交通處長鄭君健涉嫌在任內期間，公費購入公務用蘋果手機供妻女使用，今年3月住處辦公室遭檢方搜查，諭知10萬元交保。經調查後，檢方昨(8)日依貪污侵占罪起訴，並請求法院減輕其刑。

檢方指出，鄭自2019年1月14日至2023年4月10日止任職嘉義市府交通處長，卻為了想使用蘋果手機的女兒，以及送蘋果手機給愛妻，以「為辦理活動或外出會勘時公務所需」為由，在2020年7月2日以續約方式，以1萬3300元價格購入iPhone11手機，核銷公用購機費8千元後，他再貼錢買下，並交給女兒使用。

2021年8月，鄭想申辦新的公務機，辦理 iPhone11報廢時，先以他牌手機申辦遭拒後，竟以不詳方式取得鏡面破損、無法開機的黑色iPhone11作替代辦理，使女兒得以繼續使用。

食髓知味的鄭又於2022年8月3日，再以「為辦理活動或外出會勘時公務所需」為由，以續約方式申辦8800元的iPhone14 pro白色手機，並辦理核銷8千元，送給妻子當作生日禮物。

嘉義地檢署今年3月接獲檢舉後，前往嘉義市政府交通處、鄭君健住處搜索，並通知鄭君健和其家人等人到案說明，經過半年調查，認定鄭涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌，予以起訴。

不過，檢方表示鄭因一時失慮而犯案，情節輕微，犯罪所得手機市價未達5萬元，加上鄭在偵查中自白，並上繳犯罪所得財物，請求減輕其刑。

另外，鄭在案件爆發後，於今年4月被調整職務為參議，但在8月辦理退休。

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