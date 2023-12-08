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出軌職業排行公開！老師、醫療人員排前三　第一名有15％偷吃同事

出軌職業排名大公開！老師、醫療人員擠進前3名，「職場不倫戀」比謎片更誇張。（示意圖）

圖文／鏡週刊

英國線上遊戲公司「RANT Casino」，近日針對「出軌不倫戀」公布一份調查報告，顯示最容易出軌的職業，前3名分別是業務、老師以及醫療人員。另外有高達85%的受訪者承認，出軌事件都在職場上爆發，而且平均每5名員工就有1名員工承認和同事身陷不倫戀。

這份報告針對全英國3800名成年人、25個職業別進行調查，結果顯示，有高達85%受訪者承認，不倫戀的爆發起始點都在職場上，而且有多達25.5%受訪者承認，曾經和同事出軌、發生關係；另外有15.1%受訪者承認，和同事「曖昧以上、上床以下」。

最容易出軌的職業，前3名分別是業務、老師以及醫療人員。（示意圖）

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▲最容易出軌的職業，前3名分別是業務、老師以及醫療人員。（示意圖）

另外在職業別的部分，排名第1的是業務，有15%受訪者承認和同事出軌。

排名第2為老師、教育相關行業，與同事出軌比例達14%。

排名第3是醫療照護人員，出軌比例達13%。

排名第4為運輸物流業，出軌比例為10%。

排名第5為飯店、活動管理，出軌比例為8%。

排名第6為工程人員、製造業等，出軌比例為7%。

排名第7為房產建築業，出軌比例為6%。

排名第8為會計、銀行金融業，出軌比例為5%。

排名第9是IT人員，出軌比例為5%。

排名第10是軍人，出軌比例為4%。

職場不倫戀常是謎片設定的背景，但現實上的狀況比影片中更「普遍」。（示意圖）

▲職場不倫戀常是謎片設定的背景，但現實上的狀況比影片中更「普遍」。（示意圖）

「RANT Casino」就歸納指出，在高壓力、自我認同感較低的行業，容易找同事取暖，因此最後演變成對伴侶不忠，出軌的比例相對高。另外像是科學、藥劑、法律行業人員等，相較上述職業來說，是屬於「穩定而忠誠」的職業，背叛伴侶的比率低。

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