李多慧變擋泥板「嘟給你看」！本尊被逗樂罕見回3字

▲李多慧變成機車擋泥板。（翻攝自IG@le_dahye、@wmsky）

圖文／鏡週刊

樂天女孩韓籍成員李多慧今年來台後人氣飆升，代言活動接到手軟，電視、公車廣告、百貨商城都能見到她的身影，現在更有粉絲把她當成機車擋泥板，李多慧本尊看到都笑了。

台灣機車族相當多，過去許多人會裝上偶像明星的擋泥板，現在雖然不再那麼盛行，但仍偶爾會在街頭看見自製特色擋泥板，讓人會心一笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇場導演王慕天就在IG限時動態分享一張照片，並標記李多慧的帳號，照片中可以看到前方機車的擋泥板用李多慧還在韓國當啦啦隊時的經典照片，綁雙包頭的她對鏡頭微微嘟嘴，俏皮可愛，照片被後製寫上「李多慧嘟給你看」、「你不要督我屁康」。

▲李多慧被自己的機車擋泥板逗樂。（翻攝自IG）

習慣轉發標記她帳號的貼文的李多慧，自然也轉貼了這則，通常不會對粉絲貼文有評論的她，罕見寫下「哈哈哈」再加上笑到哭、愛心的符號，看來真的被自己的擋泥板逗樂了。

【ETStar開課了】

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

●輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥4折起優惠再打9折

更多鏡週刊報導

李多慧體驗台灣物價！卻為簡體字道歉 喊「拍謝」：未來會更細心

李多慧淚灑球場！改機票加碼客場應援 續約「順利洽談中」

黃捷聯名「山道猴子」推擋泥板2.0 還加贈「莫忘初衷」貼紙