好油滅證將起訴！林裕紘唬爛筆電遭偷　檢警還原硬碟揪真凶

圖文／鏡週刊

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘與前國民黨黨工許哲賓涉自導自演恐嚇案，引起軒然大波，桃園地檢署指揮警方深入調查，發現林赴奧地利返國後稱電腦在維也納機場候機時被偷，專案小組發現他滿口謊言，電腦根本從頭到尾就藏在台灣，卻早一步遭格式化，不過，專案小組已透過高科技軟體全力恢復相關檔案，誓言揪出幕後其他藏匿共犯。

林裕紘與許哲賓長期與藍營特定政治人物往來，除了進口蛋議題外，專案小組懷疑他們是網軍頭，二人不僅合作帶風向操弄社會重大議題發展，更可能散布假訊息，嚴重干擾民心穩定，由於他們在收押期間已供出許多關鍵案情，因羈押期限在本月初期滿獲法院裁定交保，檢方近日將偵結全案，除原本的恐嚇及誣告罪外，並準備以滅證罪一併起訴林裕紘，昨晚兩人都45萬交保。

林裕紘二個月前出境，當他清晨抵台下機就被桃園市刑大帶回偵訊，他的行李非常簡單，他當下即供稱，手機與筆記型電腦全在維也納機場失竊，卻未向當地警方報案，檢方當初認定他有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押獲准。

全案是林裕紘因進口蛋議題，與農業部對槓，他在9月底透過許利用臉書帳號何可恩的假名，對自己發出恐嚇訊息寫道：「林裕紘，很會爆料幹政府嘛，很邱嘛，知道你老婆叫XXX，你家住在桃園，還有一個XX，最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧，幹。」

雖然許哲賓當時登入的臉書個資及帳號IP，雖顯示在薩爾瓦多，但其實人就在新北市永和區的一家咖啡廳，他自以為用VPN可以跳接IP，神不知鬼不覺，殊不知原始登入的電子足跡已經曝露他的所在地。

許哲賓逮後立即供出實情，坦承他與林裕紘認識多年，全案起因林主動要他使用涉案的臉書帳號發文，他不但將手機與林裕紘的對話紀錄提供給辦案人員，更自曝恐嚇案成為全國矚目焦點後，他還與林共同討論，並將相關討論的對話錄成音檔，目的就是要結束進口蛋爭議恐嚇事件，讓林有台階下，也有理由可以關閉臉書粉專。

雖然恐嚇案是自導自演，不過，檢警並未就此罷手，對於二人長年扮演網軍頭帶風向，與哪些政治人物合作愚弄一般老百姓，甚至造成政黨惡性鬥爭與破壞社會和諧，專案小組仍全力偵辦中。

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