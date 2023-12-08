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社會 社會焦點 保障人權

企業闆娘偷吃月薪5萬公務員！夫怒求償200萬　法官依財力判賠40萬

▲▼ 。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

▲邱姓公務員與企業老闆的妻子發展婚外情挨告 。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣邱姓公務員與1名企業老闆顧姓男子的妻子發展婚外情，並有性關係，顧男離婚後以被侵犯配偶權為由，向邱男求償200萬元。邱男坦承與顧妻交往，但他抬出憲法辯稱「配偶權並非憲法上或法律上的權利」，要優先保障憲法賦予他的「一般行為自由權」；法官認為，個人性行為及一般行為自由，仍應受婚姻與家庭制約，一審判決邱男賠償40萬元，邱不服提起上訴，二審見解與一審相同，駁回邱男上訴，全案確定。

判決指出，顧男與妻子在2011年結婚，婚後育有2名未成年子女，但顧男發現妻子從2020年10月起，經常與邱男私會、傳曖昧訊息，還發生性行為。顧男與妻子於今年初離婚，以侵害配偶權向邱男索賠精神撫慰金200萬元。

邱男審理時坦承與顧妻有交往之實，但辯稱他在現行憲法規範的意義下，應優先保障他的「思想自由」、「一般行為自由權（意指男女交往）」、「隱私權」及「言論自由」，同時認為200萬元撫慰金過高，請求酌減。

彰化地院認為，根據民法第184條第1項前段、第195條第1項前段、第3項明文，按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；故意以背於善良風俗方法，加損害於他人者亦同，婚姻與家庭為社會形成與發展之基礎，受憲法制度性保障。

法官說，司法院釋字第791號解釋雖認刑法第239條規定，對憲法第22條所保障性自主權限制，與憲法第23條比例原則不符而失去效力，但並未同時宣示受損害人不得請求民事賠償，且依憲法第22條規定，性行為及一般行為等自由，仍應於不妨害社會秩序公共利益前提下，仍受保障，在目前社會環境下，個人性行為及一般行為自由，仍應受婚姻與家庭制度制約。

法官審酌，邱男與顧妻不當交往，造成顧男精神極大痛苦，顧男索償有理由，而邱男抗辯「一般行為自由權」應受憲法優先保障云云，與上述說明不合，不予採信。考量邱男公務員月薪5萬元、顧男為企業老闆，雙方財力有差距，認顧請求精神慰撫金200萬元，尚屬過高，判決邱男應賠償40萬元。

顧男認賠償金額太少上訴二審，主張應判賠100萬元，而邱男再次拿出憲法應優先保障他「一般行為自由權」抗辯，但二審法官見解與一審相同，駁回顧男上訴，全案確定。

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