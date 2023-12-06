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大陸 大陸焦點 特派現場

為何外國人赴陸旅遊「斷崖式下跌」？業者嘆難度高：兵馬俑變碑林

▲▼兵馬俑,士兵,古代。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陝西兵馬俑是大陸知名景點。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導　

今年以來，大陸國內遊、出境遊持續火爆，但入境遊卻顯得冷清，官方11月底再宣布對法國、德國等6個國家試行免簽。不少從業者接待外國遊客時，遇到搶不到景區門票、「不會」付款結帳、說英文的服務人員變少等情況。

據《經濟日報》報導，統計數據顯示，大陸上半年全國旅行社入境游接待人次為47.78萬，而2019年上半年該數據為856.16萬人次，二者相差近18倍，巨大的數據落差折射出了入境遊行業復甦乏力。

▲北京故宮。（圖／CFP）

▲北京故宮。（圖／CFP）

具體來看，遊客到中國大陸遊玩面臨到門票難搶、服務斷裂、壁壘待破等難題。桂林唐朝國際旅行社有限責任公司總經理周曉光表示，「客人到北京，約不上故宮門票，只能拿國子監代替；到陝西，又約不上兵馬俑門票，只能拿碑林代替。門票是橫在遊客面前的一隻『攔路虎』。」

來自馬來西亞的張維立表示，10月到北京才知道去景區要預約，各個景區都有自己的預約程式和界面，「麻煩不說，有的還找不到針對外國護照的預約選項。」此外，他還遇到民宿不接待外國遊客等情況。

北京聯合大學旅遊學院教授孫夢陽指出，入境游的計劃性強，國外組團社上架的旅遊產品通常在1年前就確定線路，但現在大陸國內景區預約週期通常在3天到一周，「這種情形下，國外組團社擔心違約，自然會慎重考慮上架中國的旅遊產品。」

在服務方面則出現「斷裂」。桂林旅行社的英語導遊賀菲表示，原來桂林四星級、五星級飯店都有具備英語交流能力的服務員，但疫情3年中很多人轉行，客人有問題只好找導遊翻譯；西式菜餚、外幣兌換等過去酒店提供的服務也基本消失。

「現在很難見到大規模外國旅遊團」，中青旅控股股份有限公司首席品牌官徐曉磊表示，現在真正應該引起重視的問題是，大陸的旅遊環境有沒有足夠吸引力？這種吸引力體現在很多細節之中，籠統地說，是旅遊服務的便利化程度。

孫夢陽看到2個「壁壘」，其一，大陸網際網路發展迅速，移動支付、網路訂票、共享單車等，給本國人帶來很多便利，但這種便利與外國遊客之間存在「壁壘」，如何讓入境遊客也體驗便利，需要加以解決；其二，打通國際和國內交通的所有環節，譬如乘坐高鐵取票等，也是入境游產業鏈重構的重要一環。

至於解題的方案，報導指出，政策有待落實，信心有待重振。孫夢陽認為，在宏觀戰略的指引下，相關部門要形成合力，真正從入境遊客的角度出發，深入調研、系統梳理，逐一找到令遊客感到不便的痛點，並尋找務實的解決方案。

北京交通大學現代旅遊研究院院長張輝說，入境游不僅是推進服務貿易發展的重要抓手，更是展示大國形象、改善國際發展環境的重要手段，應該得到國家層面更多的重視。

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