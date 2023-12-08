融融歷險記BEN挑戰《料理之王4》　一吃愛上香椿醬想打包帶出國

▲超人氣旅遊YTR「融融歷險記BEN」(圖中)來到《料理之王4》，由「食尚小哥哥」志銘(圖左)擔任主持人，「暖心首席主廚」JESSE(圖右)擔當主廚，一起挑戰台式風味與異國料理（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

好奇走遍世界角落的YTR平常怎麼吃？超人氣旅遊YTR「融融歷險記BEN」來到料理之王啦！由東森購物和ETtoday新聞雲共同精心製作策畫的料理實境節目《料理之王》第四季陸續開播中，今(12/8)中午12:00播出第二集，由「食尚小哥哥」志銘擔任節目主持人，「暖心首席主廚」JESSE擔當節目主廚，與來賓BEN一起挑戰台式風味與異國料理，讓觀眾隔著屏幕都能聞到香氣，頻頻留言：「給我來一份！流口水了」、「午餐休息時間吃著飯看料理之王剛好」。

▲JESSE從融融歷險記節目獲得靈感，改良阿拉伯Mandi料理做出「台式雞肉手抓飯」。

節目中BEN與JESSE、志銘共同示範3道美味的異國和台灣料理，包括改良自沙烏地阿拉伯Mandi料理的「台式雞肉手抓飯」、東森農場蔬食煮藝拌麵組可即時料理的「田園風普羅旺斯食蔬麵」，以及蝦仁蛋炒飯佐香椿醬化身的「黃金琥珀喜迎春」等料理，三人邊做菜邊聊世界各國文化，順便考考大家台灣目前邦交國有哪些，想不到通通難不倒走遍邦交國的BEN；此外他還帶來旅途中收藏到極罕見的「伊朗200萬」、「辛巴威50億」紙鈔，讓眾人感受億萬富翁的爽感。

▲由主廚JESSE準備的「台式雞肉手抓飯」，異國風味加上酥脆油蔥酥及花生交織出的口感讓他印象深刻。（圖／東森購物提供）

BEN開心地說，這是他第一次上料理節目的處女秀，最愛第一道由主廚JESSE準備的「台式雞肉手抓飯」，加上酥脆油蔥酥及花生口感讓他印象深刻。而在料理過程中，也是BEN第一次吃到香椿醬，他形容「完全打開我的味蕾，非常驚豔，以後會想帶出國」。BEN說平常出國都是吃粗飽，基本上會盡量融入當地飲食，甚至在背包客棧挖掘別人留下的寶物，以後就知道其實自己帶台式拌醬就可以輕鬆解決一餐。

▲第一次吃到香椿醬的BEN笑稱衝擊味蕾，以後會想打包帶出國吃。

JESSE表示，自己本來就是融融歷險記BEN的粉絲，非常佩服他去那麼多特別的地方、吃各種奇特料理，因此特別從BEN去沙烏地阿拉伯那集內容汲取靈感而設計出Mandi手抓飯，並且知道BEN是前一天才剛回到台灣，因此準備台式雞肉飯融和香料飯風格的料理，給BEN有一種回家的感覺。

志銘也是佩服地說，自己沒辦法像BEN一樣年輕力壯可以到世界各國旅行，去把台灣介紹給世界，也把世界帶進台灣，因此非常推薦大家：「想旅行但去不了，就看融融歷險記；想吃料理、想學做菜就看《料理之王4》」。

《料理之王4》於每週五中午12點至下午1點20分，在ETtoday播吧、FB《料理之王》粉專與社團、 YT料理之王、YT東森購物、ETtoday餓勢力、Wow愛美食粉專進行直播。訂閱《料理之王》Youtube頻道，即可得到節目最新資訊，敬請支持《料理之王4》的新朋舊友別忘記按讚、訂閱、分享。

料理之王YT：https://www.youtube.com/@cooking_ettoday

東森購物YT：https://www.youtube.com/@HotsaleTV

FB《料理之王》官方專頁：https://www.facebook.com/ETCooKing

FB《料理之王》社團：https://bit.ly/3k23v6Q

ETtoday播吧官網：https://boba.ettoday.net/

追蹤播吧IG：https://www.instagram.com/ettodayboba/

追蹤 TikTok了沒：https://www.tiktok.com/@cooking_ettoda

ETtoday餓勢力：https://www.facebook.com/ETtodayYUMMY

Wow愛美食粉專：https://www.facebook.com/wowforfood