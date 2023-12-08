迎接雙12！東森購物47台特別日50%回饋　東森購物網最高32%回饋

▲東森購物電視通路12/9(六)推出「年終超給力」特別日活動，全天商品全面7折起，再享50%回饋，晚間20:00更有「剁手亂賣會」商品下殺1折起。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

邁入12月，各品牌年終最後一檔促銷，迎接雙12購物節！東森購物網特別推出「1212歲末回饋季」，即日起至12/13(三)10:00全站回饋最高20%，除了每天登入最高可領50東森幣，新會員更享有豐厚禮遇，註冊即送600元，完成指定任務更能獲得高達1000東森幣。此外，每日精選上百款商品低至1元起，包括西雅圖咖啡、LooCa石墨烯枕套、上山採藥洗髮露、ASUS 螢幕等熱門商品，雙12正檔期12/11～12/12 再加碼全站12%回饋，總回饋上看32%。

東森購物電視通路47台也將於12/9(六)推出「年終超給力」特別日活動，全天商品全面7折起，再享50%回饋。晚間20:00更有「剁手亂賣會」商品下殺1折起。12月天氣開始轉涼，東森購物網看好保健商品及保暖服飾買氣，12月第一個週末，服飾類即已有五倍的成長、保健類也有約1倍成長，此波買氣預估可持續至雙12。

歲末年終，部分消費者提前展開年前的「除舊佈新」，使得家電類產品買氣增加，藉著雙12檔期，東森購物網家電商品「萬券齊發」推出三重好康大回饋，最高可享12%回饋。好康一：12/6～12/14家電全館滿額登記最高送萬元樂透金，購買指定家電再送品牌香水。好康二： 即日起至12月底購買指定小家電，滿額登記最高回饋12%樂透金無上限；好康三： 電視熱銷破萬台商品下殺3折起，再享最高20%東森幣回饋。下殺商品首先推薦TECO東元3D全方位洗烘一體全自動洗碗機，加贈1.5L智能恆溫玻璃養生壺，原價15,700元，特價9,912元；「DigiKing 數位新貴」轟霸重低音安卓43吋電視顯示器，原價9,999元，特價只要5,999元。

▲歲末年終除舊佈新，家電類產品買氣近來增加，迎接雙12檔期，東森購物網家電商品推出三重好康大回饋，最高可享12%回饋。

時序入冬，保暖服飾、家飾寢俱及保健類產品的買氣也明顯增加，「1212歲末回饋季」中，家俱寢飾商品推出三大好康優惠， 第一，折價券一鍵全領，最低可享75折，第二，下單登記即可抽$1,212樂透金，第三，消費滿萬登記就有機會再抽萬元樂透金。另外累計消費滿3,000元，登記可抽ONE BOY冰鋒衣。推薦商品LooCa 高效100%石墨烯+鍺能量光波被，原價6,880元，特價2,812元；MAMORU 透氣舒適簡約風可調式辦公椅電腦椅，原價1,732元，特價712元。

東森購物電視通路將於12/9(六)推出「年終超給力」特別日，全日LIVE商品全面7折起，參與促購活動享50%東森幣回饋，回饋無上限，買得越多送得越多！主推商品包括adidas全新探索系列性能套組、媒體評比第一名酸菜白肉鍋、JORDON 限定 GORE-TEX ®羽絨機能外套回饋組等，此外，晚間20:00～22:00更有「剁手亂賣會」，商品下殺1折起，主推商品包括台畜古早味酥炸紅糟肉，美食愛好者不能錯過。

▲迎接雙12購物節！東森購物網特別推出「1212歲末回饋季」，即日起至12/13(三)10:00全站回饋最高20%。