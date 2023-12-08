限時3天！超商消費滿額「秒省160元」　特大美式、珍奶只要30元

▲7-11門市推出「特大杯美式3杯100元」、「特大杯拿鐵2杯100元」以及「珍珠奶茶3杯100元」，可搭配滿額立折活動。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」今（8）日晚間將在台北大巨蛋上演經典「台日對決」，超商也祭出一系列優惠幫中華隊加油打氣，像是有特大杯美式3杯100元、珍珠奶茶3杯100元等豐富優惠品項，還能搭配滿額立折活動，最高可現折160元，買越多省越多。

7-11門市祭出滿額立折活動，今（8）日起至12月10日止，只要至7-11門市購買CITY系列飲品、零食、泡麵等9大類別商品，並持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，單筆消費滿222元立折22元、滿999元立折110元，購物滿999元若使用icash Pay再加碼多折50元(限量前1萬筆)，等於現省160元。

▲CITY指定咖啡飲品搭配滿額立折活動，喝特大美式、珍珠奶茶最便宜單杯只要29.6元（約30元）。



至於大家最愛的CITY咖啡飲品優惠，7-11門市這次也有「特大杯美式3杯100元」、「特大杯拿鐵2杯100元」以及「珍珠奶茶3杯100元」，冰熱任選；另外還有「PH9.0鹼性離子水800ml第2瓶5折」、「舒跑運動飲料590ml（4入）特價每組99元」、「午后時光重乳奶茶330ml買2送1」等優惠，以上皆可搭配滿額立折活動。

▲▼7-11門市還有一系列飲料優惠。



Uber Eats「取暖祭」活動即日起至12月14日開跑，特意打造「吃鍋必備」專區，找來全聯福利中心、家樂福、大潤發、DonDonDonki、Green&Safe、棉花田及優市等店家祭出「人氣火鍋食材買1送1、6折起」等2大優惠，像是家樂福就有日本盛田香辣牛肉風味、辣柚子雞肉風味、馬鈴薯昆布風味等高湯買2送1；大潤發推石二鍋精選綜合火鍋料及石二鍋烏龍湯麵爆香石頭鍋湯底3入6折優惠；優市則祭出日式火鍋ShabuShabu蔬菜盒、冷凍日本A5和牛旨味肉片、冷凍大成黑蜜豬五花火鍋肉片等買1送1，加碼吃零食餅乾、泡麵飲料等近千樣商品下殺5折起。

▲外送平台最新下殺優惠一次看。（圖／Uber Eats提供，下同）

除外還有一系列優惠碼等領，全用戶12月13日至12月19日凡輸入優惠碼「家福過聖誕」可享「家樂福、家樂福超市下單滿899元打9折」優惠，最高現折150元、即日起至12月15 日凡輸入優惠碼「優想吃鍋」可想「Uber Eats優市下單滿699元打9折」優惠，最高現折100元；而首次訂購Uber Eats優市者，即日起至12月31日凡輸入優惠碼「初點優市」可享「優市下單滿200元打6折」優惠，最高現折150元。

▲蔬菜盒、肉片有買1送1。

Uber One會員則可專享4折商品優惠，且首次訂購生鮮雜貨之會員，即日起到12月31日凡輸入優惠碼「十二月生鮮」，即可享「生鮮雜貨下單滿100元打4折」優，最高現折300元。