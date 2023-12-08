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全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕　嚐鮮全面85折、優惠送不停

全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕 優惠送不停！（圖／點八粵提供）

▲全台最美的粵菜餐廳「點八粵」已於台南Focus百貨正式開幕。（圖／點八粵提供，以下同）

消費中心／台北報導

全台最美的粵菜餐廳「點八粵」12月1日已於台南Focus百貨正式開幕，以優雅時尚的裝潢風格與獨特粵菜風味，成為精緻用餐的絕佳選擇。歡慶開幕期間，推出首波嚐鮮價85折活動，活動限時至12月31日止。此外，凡消費滿1,888元「加1元」，再送主廚推薦招牌菜「秘製黑叉燒」乙份。每晚8點過後還有啤酒活動及更多好康，喜愛粵菜的老饕們，別錯過這個品味盛宴的時刻！

全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕 優惠送不停！（圖／點八粵提供）

▲點八粵以時尚優雅的裝潢風格，打破傳統中餐廳印象。

走進台南Focus時尚流行館7樓，可以看見一間外觀典雅的粵菜餐廳「點八粵」。店內裝潢有別於傳統中式餐廳復古形象，採用大理石花紋、質感色系融入中式元素，在沉穩的米白色牆上，以細膩的工藝勾勒出精緻的紋路，每桌用餐座位配有舒適沙發，整體空間上注滿了寧靜與品味的氛圍。

「點八粵」的用餐空間經過精心設計，既有舒適的用餐區域，也有獨立圓桌包廂，貼切滿足了不同用餐顧客的需求。不管是家庭聚會、商務餐會、情侶約會，都非常適合預約聚餐。

全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕 優惠送不停！（圖／點八粵提供）

▲招牌牛叉燒是「點八粵」入店的必點粵菜。

粵菜愛好者必點招牌菜「牛叉燒」，主廚特選牛背肩部位進行料理，此處肉質鮮嫩而有嚼勁，相較於民間常見的叉燒口味，更是別有一番滋味。

全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕 優惠送不停！（圖／點八粵提供）

▲香麻帶勁的麻香水煮牛肉，香辣濃厚，越吃越上癮。

另一道令人垂涎的菜色是「麻香水煮牛肉」，透過長時間熬製的濃厚湯底，添加了藤椒油及青花椒，香麻帶勁。再將特選油花較少的的牛胸腹肉浸泡其中，完美吸收麻辣湯底的濃郁滋味，又麻又香，喜好此味的老饕絕不可錯過。

「點八粵」還推出創新黑系料理：黑松露蝦餃皇、黑松露蘿蔔糕、黑金流沙包、黑金芝麻球等，分別採用黑松露、竹炭、芝麻等黑色系食材，要讓來店顧客體驗黑潮襲來的視覺衝擊！

進入冬季的時節，更推出「季節限量靚湯」，以老火慢熬的方式，淬取各種食材精華，營養豐富，滋味醇厚，絕對是暖胃的最佳選擇。

全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕 優惠送不停！（圖／點八粵提供）

▲黑潮襲來，視覺衝擊的黑金流沙包。

在「點八粵」時尚餐廳裡，會讓用餐者體驗到時尚與傳統的融合，帶給每位顧客一趟輕奢的品味之旅。開業期間推出多重優惠，包括85折優惠、滿額贈送「秘製黑叉燒」等驚喜，還有每晚8點後的啤酒活動，讓顧客在品味美食的同時，享受更多驚喜和樂趣，機會難得趕緊把握！

【開幕期間來店享優惠】
第一重 85折優惠：內用消費全面85折，優惠至2023年12月31日。
第二重 消費滿額贈：消費滿1,888元，加1元送「秘製黑叉燒」乙份。
第三重 HAPP 8 HOURS：晚間8時過後，消費「紅點精釀啤酒」享第2杯半價優惠，第2杯起每杯可獲得乙次擲骰挑戰「喜八樂」，挑戰成功不但啤酒免費喝，再額外加送搭配啤酒最佳的下酒菜！

全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕 優惠送不停！（圖／點八粵提供）

全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕 優惠送不停！（圖／點八粵提供）

▲▼「點八粵」的用餐空間經過精心設計，既有舒適的用餐區域，也有獨立圓桌包廂，貼切滿足了不同用餐顧客的需求。

全台最美粵菜餐廳「點八粵」台南新開幕 優惠送不停！（圖／點八粵提供）

【點八粵台南Focus店營業資訊】
地址：台南市中西區中山路166號7樓（台南Focus時尚流行館7樓）
電話：（06）223-0768
營業時間：AM 11：00 – PM 22：00
訂位資訊：https://pse.is/8Canton-inline

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