　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

時尚粵菜新潮登場！點八粵12／1盛大開幕　首店插旗美食之都台南Focus百貨

點八餐飲集團全新品牌「點八粵」12月1日盛大開幕（圖／點八粵提供）

▲點八粵開幕慶，消費滿額+1元贈秘製黑叉燒。（圖／點八粵提供，以下同）

消費中心／台北報導

點八餐飲集團全新粵菜品牌「點八粵」於11月底展開試營運，12月1日正式開幕，全新品牌首店選在美食之都台南Focus百貨商場7樓，要征服有著最挑剔味蕾的台南饕客。即日起至2024年1月2日止，開幕慶首月即享雙重優惠，凡入店消費滿額「加1元」，就能品嚐到主廚推薦的「秘製黑叉燒」乙份。另外，晚間8時過後，點選「紅點精釀啤酒」還有機會享第二杯免費的好康福利！

點八餐飲集團以平價港式餐廳「點8號」和港式快餐「點八小食」打響知名度。新品牌「點八粵」延續過去港式餐廳的成功基礎，進一步提升料理層次，以中式八大菜系之一「粵菜」做為主打，不僅延續了精緻港式點心的傳統，更呈現了粵菜匯聚傳統手藝與創新風味的特色，開創出時尚與粵菜融合的全新風潮。在台南地區，「點八粵」必將成為品味粵菜、家庭聚會的最佳首選！

點八餐飲集團全新品牌「點八粵」12月1日盛大開幕（圖／點八粵提供）

▲紅藜麥蒜香脆皮雞表面金黃酥脆，內裡多汁。

點八餐飲集團全新品牌「點八粵」12月1日盛大開幕（圖／點八粵提供）

▲Ｑ彈寬粉鋪滿新鮮大草蝦，帶來滿滿飽足感。

「點八粵」主打菜色有令人聞之垂涎的紅藜麥蒜香脆皮雞、鋪滿大草蝦的鮮蝦粉絲煲、更有採用大量高級食材的松露瑤柱蛋白炒飯，以及最能展現港式料理功夫的秘製黑叉燒及招牌牛叉燒。此外，「點八粵」還推出創新黑系料理：黑松露蝦餃皇、黑松露蘿蔔糕，以及黑金流沙包，要讓來店顧客體驗黑潮襲來的視覺衝擊！

「點八粵」台南店位於市中心的Focus百貨商場7樓，鄰近台南火車站，交通便利。店內裝潢一改傳統中式餐廳復古印象，以大理石花紋、質感色系融入中式元素，塑造出時尚高雅的粵菜餐廳氛圍。店內更設有極具創意的雜誌風格網美牆，相信將迅速成為新的熱門打卡景點。

點八餐飲集團全新品牌「點八粵」12月1日盛大開幕（圖／點八粵提供）

▲「點八粵」台南店裝潢打破傳統中式餐廳印象，吃粵菜也能很時尚。

點八餐飲集團全新品牌「點八粵」12月1日盛大開幕（圖／點八粵提供）

▲雜誌風格網美打卡牆，一秒化身名模。

【開幕期間來店即享雙重優惠】
第一重－消費滿額贈：消費滿1,888元，加1元送「秘製黑叉燒」乙份。
第二重－HAPP 8 HOURS：晚間8時過後，消費「紅點精釀啤酒」享第2杯半價優惠，第2杯起每杯可獲得乙次擲骰挑戰「喜八樂」，挑戰成功不但啤酒免費喝，再額外加送搭配啤酒最佳的下酒菜！

【點八粵台南Focus店營業資訊】
地址：台南市中西區中山路166號7樓（台南Focus時尚流行館7樓）
電話：（06）223-0768
營業時間：AM 11:00～PM 22:00
訂位資訊：https://pse.is/8Canton-inline

ET快訊
柯辰勳脫口「最後一次」一語成讖　《紅人榜》好友嘆：玩笑開大了
明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛
合併在即！台灣之星、亞太用戶權益一次看
楊敬敏桃色風波後首度上陣　國王球團親曝力挺回歸主因
ET專訪／「兩岸沒降溫、兵役1年夠嗎」　侯友宜：目前不會恢復
君悅原認賠一晚2、3千Bug價！部落客突收通知「訂單被取消」
姓名讀音「6中1」享88折　王品麻辣鍋吃到飽優惠連推58天

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2024手帳展開跑！網友最愛年曆TOP5　語錄派、顏值派你是哪一派

時尚粵菜新潮登場！點八粵12／1盛大開幕　首店插旗美食之都台南Focus百貨

超商最新2款巧克力甜點！泡芙咬下爆滿滿內餡　蛋糕杯超欠吃

【廣編】內行必拿　小7、全聯這款隱藏版鮮奶超難買？

肯德基12月「買1送1」來了！連續12天下殺5折起　秋冬限定餐也加入

SUBWAY打造超狂「濃郁系披薩堡」！　加碼吃台灣限定麻辣餅乾

超人氣「GODIVA熱巧克力」回歸！7-11限量開賣　還送超Q杯子磁鐵

漢堡王最新「超殺優惠券」一次看！　爽吃8夯品買1送1、99元套餐

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

2024手帳展開跑！網友最愛年曆TOP5　語錄派、顏值派你是哪一派

時尚粵菜新潮登場！點八粵12／1盛大開幕　首店插旗美食之都台南Focus百貨

超商最新2款巧克力甜點！泡芙咬下爆滿滿內餡　蛋糕杯超欠吃

【廣編】內行必拿　小7、全聯這款隱藏版鮮奶超難買？

肯德基12月「買1送1」來了！連續12天下殺5折起　秋冬限定餐也加入

SUBWAY打造超狂「濃郁系披薩堡」！　加碼吃台灣限定麻辣餅乾

超人氣「GODIVA熱巧克力」回歸！7-11限量開賣　還送超Q杯子磁鐵

漢堡王最新「超殺優惠券」一次看！　爽吃8夯品買1送1、99元套餐

快訊／辣個男人回來了！　楊敬敏東超回歸首戰沒先發

九州佐賀縣太良町來台徵選觀光大使　獲選者免費赴日玩4天3夜

魩仔魚乾混入「河豚魚苗」緊急召回　專家：每20kg就可能混入1隻

結婚9年…人妻半夜醒來目擊「關鍵一幕」　崩潰：模範老公是花花公子

中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

廖科溢當新手爸「拒生二胎」！　曝娶秦綾謙關鍵原因：觀念上很契合

柯辰勳脫口「最後一次」一語成讖　《紅人榜》好友嘆：玩笑開大了

以軍內部電郵曝！半年前就被警告哈瑪斯要攻以　當作「虛構」未重視

任天堂Switch 2光追性能比PS5還強　八卦瘋傳2024年3月亮相

MAMA／台下為她亮起粉紅色燈光　秀英想起「少時9年前」泛淚了

好酸！萌弟吃橘子臉皺一團XD　搭配爆笑手勢逗樂幼兒園老師

消費熱門新聞

新上市即溶咖啡像連鎖咖啡店好喝

肯德基12月「買1送1」來了！

超商最新2款巧克力甜點！

金高新酒體推出　天使一喝就愛上

快訊／全家開出2張千萬發票

SUBWAY最新濃郁系披薩堡限時開吃

小熊菓子歡慶16歲　一年份吐司任你吃

好市多黑五倒數2天！暖暖包下殺了

GODIVA熱巧克力回歸！7-11限量開賣

快訊／7-11開出2張千萬發票！

超商最新「3款爆餡栗子甜點」

超商最新3款濃郁系巧克力麵包開吃

限時2天！超商大杯思樂冰「買1送1」

漢堡王最新「超殺優惠券」一次看

更多熱門

相關新聞

南港新粵菜餐廳也有創意料理

南港新粵菜餐廳也有創意料理

台北漢來大飯店10月初起試營運，除了漢來升級版「島語自助餐」，還有「東方樓」搶先跟大家見面，餐廳菜色以粵菜為底，並融合川、滬菜系元素，除了經典片皮鴨、叉燒以及潮州滷水之外，還推出了「椰香佛跳牆」、「原煲松茸菜飯」等創意料理。

宥凱回家碰「鳥事」慘被欺

宥凱回家碰「鳥事」慘被欺

東森釋出逾200職缺　吸引求職者上門

東森釋出逾200職缺　吸引求職者上門

大葉高島屋5餐廳推身分證對對碰優惠

大葉高島屋5餐廳推身分證對對碰優惠

雙十假期到點8號　找兔兔品嚐創意港點

雙十假期到點8號　找兔兔品嚐創意港點

關鍵字：

點八餐飲點八粵粵菜點8號點八小食港式

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

跟阿姨大吵！男「持刀捅胸」奪命　呆坐一旁抽菸

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面