時尚粵菜新潮登場！點八粵12／1盛大開幕　首店插旗美食之都台南Focus百貨

▲點八粵開幕慶，消費滿額+1元贈秘製黑叉燒。（圖／點八粵提供，以下同）

消費中心／台北報導

點八餐飲集團全新粵菜品牌「點八粵」於11月底展開試營運，12月1日正式開幕，全新品牌首店選在美食之都台南Focus百貨商場7樓，要征服有著最挑剔味蕾的台南饕客。即日起至2024年1月2日止，開幕慶首月即享雙重優惠，凡入店消費滿額「加1元」，就能品嚐到主廚推薦的「秘製黑叉燒」乙份。另外，晚間8時過後，點選「紅點精釀啤酒」還有機會享第二杯免費的好康福利！

點八餐飲集團以平價港式餐廳「點8號」和港式快餐「點八小食」打響知名度。新品牌「點八粵」延續過去港式餐廳的成功基礎，進一步提升料理層次，以中式八大菜系之一「粵菜」做為主打，不僅延續了精緻港式點心的傳統，更呈現了粵菜匯聚傳統手藝與創新風味的特色，開創出時尚與粵菜融合的全新風潮。在台南地區，「點八粵」必將成為品味粵菜、家庭聚會的最佳首選！

▲紅藜麥蒜香脆皮雞表面金黃酥脆，內裡多汁。

▲Ｑ彈寬粉鋪滿新鮮大草蝦，帶來滿滿飽足感。

「點八粵」主打菜色有令人聞之垂涎的紅藜麥蒜香脆皮雞、鋪滿大草蝦的鮮蝦粉絲煲、更有採用大量高級食材的松露瑤柱蛋白炒飯，以及最能展現港式料理功夫的秘製黑叉燒及招牌牛叉燒。此外，「點八粵」還推出創新黑系料理：黑松露蝦餃皇、黑松露蘿蔔糕，以及黑金流沙包，要讓來店顧客體驗黑潮襲來的視覺衝擊！

「點八粵」台南店位於市中心的Focus百貨商場7樓，鄰近台南火車站，交通便利。店內裝潢一改傳統中式餐廳復古印象，以大理石花紋、質感色系融入中式元素，塑造出時尚高雅的粵菜餐廳氛圍。店內更設有極具創意的雜誌風格網美牆，相信將迅速成為新的熱門打卡景點。

▲「點八粵」台南店裝潢打破傳統中式餐廳印象，吃粵菜也能很時尚。

▲雜誌風格網美打卡牆，一秒化身名模。

【開幕期間來店即享雙重優惠】

第一重－消費滿額贈：消費滿1,888元，加1元送「秘製黑叉燒」乙份。

第二重－HAPP 8 HOURS：晚間8時過後，消費「紅點精釀啤酒」享第2杯半價優惠，第2杯起每杯可獲得乙次擲骰挑戰「喜八樂」，挑戰成功不但啤酒免費喝，再額外加送搭配啤酒最佳的下酒菜！

【點八粵台南Focus店營業資訊】

地址：台南市中西區中山路166號7樓（台南Focus時尚流行館7樓）

電話：（06）223-0768

營業時間：AM 11:00～PM 22:00

訂位資訊：https://pse.is/8Canton-inline