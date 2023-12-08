大巨蛋4天7場比賽「至今0全壘打」！3關鍵原因曝光

▲台北大巨蛋啟用以來，仍未轟出首支全壘打。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2023年亞錦賽於12月3日在台北大巨蛋開打，也是該場地啟用後的第1個正式比賽，目前4天以來已進行7場賽事，卻仍未有打者轟出全壘打。對此，就有球員認為，台北大巨蛋的左右外野距離太遠，擊出全壘打難度很高，而日本隊監督川口朋保則分析可能原因，除外野距離差異外，全壘打牆較高、圓弧形也不同。

據了解，台北大巨蛋的中外野全壘打距離為400英尺（約122公尺），左右外野是335英尺（約102公尺），雖然中外野距離與東京巨蛋相同，但左右外野多了8英尺（約2.5公尺），便增加了全壘打的難度。

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川口朋保就指出，與洲際球場不同，台北大巨蛋的全壘打牆較高，圓弧形也不同，洲際更平、巨蛋則更圓，而也因為太想在大巨蛋擊出全壘打，揮空率反而增加，因此提醒打者「安打延伸就會成為全壘打，不用刻意想揮出全壘打」。

另外，當時在進行大巨蛋測試賽時，中華隊旅美好手陳聖平其實曾擊出右外野全壘打，也成為台北大巨蛋至今唯一的全壘打。而在開幕戰擊出深遠飛球的中華隊打者拿莫伊漾也表示，一般全壘打牆是呈「扇形」，大巨蛋則像是「鑽石」的形狀，輪廓相對起來更平、沒有彎進來，所以確實比較難挑戰全壘打。

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