台中300萬賓士車闖紅燈　小貨車被撞騰飛側翻...蔬菜噴一地　

記者白珈陽／台中報導

台中市西區今（8）日凌晨發生一起交通事故，葉姓男子駕駛新車要價約300萬元的GLC賓士車，行經五權路、篤行路口時闖紅燈，攔腰撞上一輛載滿蔬菜的小貨車，造成小貨車側翻，賓士車則車頭嚴重毀損、安全氣囊也爆開。小貨車駕駛21歲吳女受傷，所幸沒有生命危險，而葉男除要負上法律責任，賓士修車費用粗估要45萬元，一時貪快的代價不小。

警方調查，今天凌晨5時許，葉男（47歲）駕駛賓士由中央街沿五權路內側車道往台灣大道行駛，吳女駕駛小貨車由龍福街沿篤行路往日興街方向行駛，兩車於該路口發生碰撞。

▲賓士車闖紅燈，將小貨車撞得側翻在地。（圖／民眾提供）

▲▼賓士車闖紅燈撞上小貨車。（圖／民眾提供）

路口監視器畫面顯示，黑色賓士車闖紅燈，車頭撞上綠燈通行的小貨車右側車身，造成小貨車直接側翻，車上載運的蔬菜散落一地，賓士車也引擎蓋隆起變形，冒出陣陣白煙。

據了解，小貨車駕駛21歲吳女家中從事蔬菜商，今早要將貨品送到自助餐店，不料卻在途中遭撞，車禍當下吳女受到驚嚇無法言語，聞訊趕來的吳父關心女兒安危，也是十分驚慌，最後警民合力將小貨車翻正，所幸吳女僅右膝蓋有擦挫傷，自行就醫無大礙。

▲警民合力將小貨車翻正。（圖／民眾提供）

警方對雙方進行酒測，無酒精反應，葉男辯稱小貨車速度太快，他來不及反應才發生車禍，但警方初判肇因為葉男闖紅燈，吳女則無肇事因素，全案依道路交通事故處理程序，轉交通大隊釐清肇事原因。

另外，台中市蘇姓車商表示，葉男駕駛的賓士車應為2022年6月出廠的外匯車GLC 300 COUPE，新車要價約為290萬元，本案車損共有前保險桿、左前大燈、前引擎蓋、前保險桿內鐵、安全氣囊、水箱等，原廠維修費用約為45萬元，外廠則約30至35萬元。