69歲身障婦膝子無子　夫意外離世無力處理後事…枋寮警出手協助

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超發動「部落心」助身障婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中度身障的屏東縣枋寮鄉林姓婦人，膝下無子，靠先生打臨工維生，先生不幸日前意外離世，無法負擔龐大喪葬費用，枋寮警分局員警獲悉，募得4萬5000元，冀望幫助她暫度難關。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超近日由枋寮鄉代表林輝星及玉泉村村長潘佳豪得知，69歲的林姓婦人，本身為中度身障人士，膝下無子，平日與先生相依為命，經濟來源僅能依賴打臨工維生，近日先生因發生意外離世，無法負擔龐大喪葬費用，生活陷入困境。



警方獲悉後，協調善心團體「部落心」成員張嘉芸、黃鈴雅、林輝星、林沐軒、林姿儀、陳詰文、林素珍、蔡慶銘、席家文、呂玉田、林淑娟、許展榮、郭秀文、陳丁士、楊美娟、林玟鈴、林嘉玲、郭榮元、黃慶隆、黃子喬、蔡妙珍、黃乙欣、黃之嫻、孫梅芳、陳建和、尤秀卿、黃景立、林明風、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、呂秀勸、蘇春金、鄭雅芳、吳金泉、吳悠、吳政雨、劉棋煥 、余素貞與本所同仁陳啟超、王邦任、鄭進利、梁棠碩等人共同集資新台幣4萬5千元，幫助她家，冀望發揮拋磚引玉作用，幫助她渡過燃眉之急，並期盼能幫助更多人。



枋寮分局長林俊雄十分肯定歸崇所同仁主動發起助人行動，並積極協助貧困家庭，對於經濟弱勢者伸出援手，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，深值肯定與讚譽！