　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

69歲身障婦膝子無子　夫意外離世無力處理後事…枋寮警出手協助

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超發動「部落心」助身障婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超發動「部落心」助身障婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中度身障的屏東縣枋寮鄉林姓婦人，膝下無子，靠先生打臨工維生，先生不幸日前意外離世，無法負擔龐大喪葬費用，枋寮警分局員警獲悉，募得4萬5000元，冀望幫助她暫度難關。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超近日由枋寮鄉代表林輝星及玉泉村村長潘佳豪得知，69歲的林姓婦人，本身為中度身障人士，膝下無子，平日與先生相依為命，經濟來源僅能依賴打臨工維生，近日先生因發生意外離世，無法負擔龐大喪葬費用，生活陷入困境。

警方獲悉後，協調善心團體「部落心」成員張嘉芸、黃鈴雅、林輝星、林沐軒、林姿儀、陳詰文、林素珍、蔡慶銘、席家文、呂玉田、林淑娟、許展榮、郭秀文、陳丁士、楊美娟、林玟鈴、林嘉玲、郭榮元、黃慶隆、黃子喬、蔡妙珍、黃乙欣、黃之嫻、孫梅芳、陳建和、尤秀卿、黃景立、林明風、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、呂秀勸、蘇春金、鄭雅芳、吳金泉、吳悠、吳政雨、劉棋煥 、余素貞與本所同仁陳啟超、王邦任、鄭進利、梁棠碩等人共同集資新台幣4萬5千元，幫助她家，冀望發揮拋磚引玉作用，幫助她渡過燃眉之急，並期盼能幫助更多人。

枋寮分局長林俊雄十分肯定歸崇所同仁主動發起助人行動，並積極協助貧困家庭，對於經濟弱勢者伸出援手，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，深值肯定與讚譽！

ET快訊
快訊／賓士休旅車衝撞4機車！　滿地鮮血
購屋免頭款！侯友宜拋「侯康貸」　全額最高貸1500萬利息補貼
快訊／課綱刪古文！北一女師轟「無恥」　教育部回應了
台北寶可夢中心開箱！　15萬元限定商品亮相
快訊／炎亞綸：謝謝證明清白！　「強制性交」不起訴確定
快訊／未開巴氏量表！三總醫遭毆6拳　法律系男下場曝
驚悚畫面曝！　20歲女腹中藏300顆腎結石
「守規矩的進不去！」　寶可夢粉專遭灌爆
五月天若認定假唱「恐面臨百億賠償」　上海政府：需退一賠三

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警暖心即刻救援　及時找到求救駕駛救護送醫

屏東聖誕節主燈「造夢廠」路口　周六日啟用行人專用時相

提升消防救災效率　台南東南扶輪社捐贈南消七大隊中正分隊新式面罩

69歲身障婦膝子無子　夫意外離世無力處理後事…枋寮警出手協助

梨山偏鄉通行服務出門回家由我守護　谷關工務段獲政府服務獎

嘉義朴子「牛肉美」　隱藏版蒜頭牛肉鍋價格佛心

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警以克難方式半小時充氣救援

選戰倒數36天！邱鎮軍量身苗北政見爭取支持　數百民眾到場

嘉義中埔銀髮健身有創意　阿公阿嬤耶誕節比賽拉單槓

曾是「光陰的故事」取景地　龜山憲光二村12／9慶憲兵節活動登場

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

南警暖心即刻救援　及時找到求救駕駛救護送醫

屏東聖誕節主燈「造夢廠」路口　周六日啟用行人專用時相

提升消防救災效率　台南東南扶輪社捐贈南消七大隊中正分隊新式面罩

69歲身障婦膝子無子　夫意外離世無力處理後事…枋寮警出手協助

梨山偏鄉通行服務出門回家由我守護　谷關工務段獲政府服務獎

嘉義朴子「牛肉美」　隱藏版蒜頭牛肉鍋價格佛心

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警以克難方式半小時充氣救援

選戰倒數36天！邱鎮軍量身苗北政見爭取支持　數百民眾到場

嘉義中埔銀髮健身有創意　阿公阿嬤耶誕節比賽拉單槓

曾是「光陰的故事」取景地　龜山憲光二村12／9慶憲兵節活動登場

牙醫好友搞上前任！醫美醫群組怒罵「垃圾波波」　不認罪下場慘

快訊／西濱鹿港段聯結車連撞2緩撞車！車頭全爛　北上淪大型停車場

國中生「拒幫寫作業」被打到快往生　同學拿掃把敲後腦施暴

快訊／北投賓士失控衝撞4機車「滿地鮮血」　1騎士無心跳命危

帶愛貓檢查抱怨：有點挑食　獸醫見「超厚底盤」神回7字笑翻媽

朱宥勳／怒轟108課綱「無恥」　恐怕是該師有虧職守

金色三麥信義誠品店12／25店休改裝　明年第3季原址重新開幕

通路年底促銷開跑　安卓旗艦現省八千、iPhone 15再跌3500元

台裔教授罹難！美大學3死槍擊「槍手長相曝光」　應徵教職狂被打槍

實習律師醉駕賓士！撞護欄飛起砸3車害1死　起訴交國民法官審判

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

地方熱門新聞

居民陳情難停車　鄰長私自塗掉巷內紅線

廬山黑熊破壞蜂箱　苦主配合監測獲表揚

牛煦庭選立委　賣政見牛肉麵券籌糧草

桃園龜山憲光二村　12/9慶憲兵節活動登場

青埔交通更便捷　桃園捷運青線計畫啟動

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

直銷賣骨灰罈！遭控非法吸金　慶云官司打9年獲判無罪定讞

謝美英號召暖心社團和企業　為憨兒過耶誕

北榮桃園分院院慶　長樂居長輩樂齡學習

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警即時救援

獨／南湖大山主峰遇今年第一場瑞雪

嘉義朴子「牛肉美」　超好吃蒜頭牛肉鍋

桃園攜手賽仕電腦軟體　共推實踐AI智慧政府

更多熱門

相關新聞

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警即時救援

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警即時救援

邱姓男子帶日本友人騎機車旅遊，途經牡丹鄉旭海旅遊，其中一台機車胎壓沒氣，人生地不熟，著急萬分，求助恆春警分局旭海派出所，警方以腳踏車打氣筒克難打氣，花了近半小時才充完氣，讓他們繼續台東行程，臨走前，他們對警方熱心協助，稱讚不已。

即／北市廉能楷模警涉貪　詐保爽買豪車下場曝

即／北市廉能楷模警涉貪　詐保爽買豪車下場曝

枋寮警關懷弱勢家庭　募集物資送暖

枋寮警關懷弱勢家庭　募集物資送暖

台中男連闖4紅燈！酒測值飆出0.95

台中男連闖4紅燈！酒測值飆出0.95

4歲袋鼠逃脫「狂奔」畫面曝　警遭一拳打臉

4歲袋鼠逃脫「狂奔」畫面曝　警遭一拳打臉

關鍵字：

枋寮警察陳啟超部落心助人

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

直擊／台北寶可夢中心人潮大爆滿

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　阿信「現場真實嗓音」曝光

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

即／台北寶可夢中心禁夜排　已20人排

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面