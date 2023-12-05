4歲袋鼠逃脫！牠槓上警察一拳打中臉　沿公路「全速狂奔」畫面曝光

▲加拿大一隻名為內森的母袋鼠日前意外逃脫，數日後終於被捕住。

圖文／鏡週刊

袋鼠不只腿力好、彈跳力強，還是超強拳擊手，這件事加拿大的警察應該見識到了。加拿大有一隻母袋鼠上週在被運送的過程中意外逃脫，展開公路狂奔之旅，終於在本週被警方找到。不過員警在「逮捕」袋鼠的過程中，竟然慘遭袋鼠打臉，讓員警笑稱這真是永生難忘的經驗。

根據《CBC》報導，上週四（11月30日），加拿大一隻名叫內森（Nathan）的4歲母袋鼠，和牠的孩子本該被從奧沙華（Oshawa）動物園送往魁北克省的新家，然而當載著牠的卡車當天晚間停在中途的停靠點休息時，內森竟然跳過了牠的飼育員，開始牠在多倫多東部的「逍遙法外」之旅。

週五（12月1日），袋鼠在奧沙華公路上狂奔的影片在網路上瘋傳。在內森逃跑後，專家及志工們迅速展開尋找內森的工作，當時加拿大天氣寒冷，甚至多倫多部分地區還下了雪，雖然有民眾幾度目擊到袋鼠，但是直到週末都未能捕捉到內森。

所幸週一（4日）凌晨3點左右，達拉謨（Durham）警方在奧沙華北部的一處農村發現了內森的蹤影，他們先對內森進行了約4小時左右的觀察後，聯繫了內森的飼育員，並在飼育員的建議下進行捉捕的工作。

員警布瓦洛（Chris Boileau）表示，根據建議他們僅抓住了內森的尾巴，在「逮捕」內森的過程中，一名警察甚至還遭到內森「打臉」！這段經歷也成為布瓦洛和他的夥伴在警察生涯中永生難忘的經驗。

目前，內森被捕獲後被送回奧沙華動物園暫時安置，並接受了健康檢查等。奧沙華動物園兼趣味農場的負責人普雷德（Cameron Preyde）表示，週一起床時他發現自己的手機有50幾通未接來電，得知內森已被安全捕獲，鬆了一口氣。他們給內森做了許多檢查，也餵牠吃了很多食物，內森雖然疲累但身體狀況良好。普雷德推估，由於內森是在園中出生長大的，因此逃出園外應該嚇壞了。

普雷德也指出，野生袋鼠是十分「勤勞」的動物，牠們在澳洲時儘管處於惡劣的環境中，也會努力尋找食物和水，因此這樣的天性對於內森逃脫可能十分有幫助。目前內森將會在動物園待到確認其身體狀況無虞，再重新啟程。

不過，加拿大司法單位也將針對這起袋鼠脫逃事件進行調查，包括袋鼠到底是怎麼逃跑的。曾參與捕捉團隊的多倫多動物園執行長德容（Dolf DeJong）就指出，當初運送內森時牠被如何照顧、有怎樣的圍欄等都要釐清，他認為以袋鼠這種動物不該處於那種條件的環境下。德容也稱，內森後來之所以會在農村被找到，是因為袋鼠喜歡空曠的環境，而在鄉村能夠有地方躲藏避免自己遭受其他動物攻擊。

而世界動物保護組織加拿大分部的野生動物運動經理哈默斯（Michele Hamers）也表示，這起事件反映出加拿大應該訂定更好的法規，確保動物安全福利及監督管制，否則類似事件只會繼續發生，「這次是一隻袋鼠逃走，下次可能是獅子，誰知道呢？」

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