ET民調／區域、不分區立委支持度　國民黨都奪冠

▲立法院議場。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024大選，國會立委席次如何變化各界關注。《ETtoday民調雲》最新調查顯示，各政黨在區域立委、不分區立委政黨票的支持度，均以國民黨最高、民進黨次之、台灣民眾黨位居第三。

根據《ETtoday民調雲》調查，區域立委方面，各政黨支持度最高的前三名分別依序為國民黨34.5%、民進黨33.2%、台灣民眾黨11.9%，後面依序為無黨籍2.3%、時代力量1.9%、台灣基進黨1.4%、親民黨1.0%、新黨0.2%以及其他政黨0.7%，而不投票/投廢票與不知道的比例為12.8%。

▲▼2024立委選情調查。（圖／ETtoday民調雲提供，點圖放大，下同）

不分區立委政黨票方面，各政黨支持度最高的前三名分別依序為國民黨34.4%、民進黨32.2%、台灣民眾黨12.2%，後面依序為台灣基進黨2.5%、時代力量2.2%、親民黨1.2%、新黨0.4%以及其他政黨1.0%，而不投票/投廢票與不知道的比例為13.8%。

本次調查為《ETtoday民調雲》於12月6日至7日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。回收有效樣本數1,251份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.77%。