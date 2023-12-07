小學生發燒咳嗽　3天後「背部爬滿紅斑」！醫示警：與黴漿菌有關

▲中國大陸近期發生多重呼吸道疾病疫情，引起國內民眾對兒童黴漿菌恐慌。（示意圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

中國黴漿菌疫情趨嚴峻，台灣近期也傳出兒童感染案。兒童感染科醫師顏俊宇表示，一名小學生日前出現咳嗽、發燒等症狀，且身上還出現紅疹，因此前來看診，結果回去1、2天後，孩童上的疹子開始出現標靶的型態，且還蔓延到臉部，確認是黴漿菌引起的多形性紅斑，所幸經過持續治療孩童已逐漸康復。

顏俊宇7日晚間在臉書發文表示，前幾天門診來了一位小學生，先是有咳嗽的感冒症狀，2、3天後開始發燒、全身疲憊，且身體出現紅疹熱熱漲漲的。經過診斷，確認該名孩童近期沒有皰疹病毒感染病史，懷疑是黴漿菌感染，因此就先同時給予日舒、抗過敏等藥物治療。

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然而，過了1、2天，該名孩童身上的疹子出現標靶的型態，而且蔓延到臉部，再次回到診間。顏俊宇檢查孩童口腔黏膜還沒有受影響，確認疹子是黴漿菌引起的多形性紅斑，持續日舒、抗過敏等藥物治療，再5天後孩童疹子已退到幾乎沒有，咳嗽症狀也好很多，結束這驚悚的病程。

▲有小學生出現咳嗽、發燒症狀，幾天後背部竟出現多形性紅斑。（顏俊宇醫師授權提供）

顏俊宇說明，25%的黴漿菌感染病人會有皮膚紅疹的表現，這些病人會先有咳嗽、倦怠、發燒的前驅症狀，疹子形態有可能會形成是蕁麻疹、水泡，或是像上述孩童是形成標靶的形狀，甚至有些人還會有口腔潰瘍，不過經過抗生素、抗組織胺、類固醇治療絕大部份會有效改善，極少病人因為皮膚、口腔嚴重潰瘍傷口需要住院治療。

顏俊宇也提到，多形性紅斑的發生原因多半與感染後產生免疫反應有關，最主要由疱疹病毒50%引起，黴漿菌（10%）、EB病毒、流感、腺病毒、組織漿菌⋯感染也可能誘發，還有藥物過敏（5%）、疫苗等原因也要考慮。