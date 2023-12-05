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快訊／機場採檢累計68人陽性　1人同時檢出新冠+流感

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸北方發生多重病原呼吸道疫情，疾病管制署11月26日起於4處國際機場針對自中港澳入境，且有類流感症狀旅客實施鼓勵採檢。疾管署今（5）日公布最新結果，總計採檢88人，其中68人為陽性；陽性個案仍以流感病毒最多，其中還有1人同時檢出流感與新冠，尚未檢出肺炎黴漿菌及其他病原體。

▲▼因應中國呼吸道疫情，實施機場「定點監測、鼓勵採檢」，此為桃園國際機場執行情形。（圖／疾管署提供）

▲因應中國呼吸道疫情，實施機場「定點監測、鼓勵採檢」，此為桃園國際機場執行情形。（圖／疾管署提供）

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為加強監測中國呼吸道疾病疫情，自今（2023）年11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄，共4處國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」措施。針對自中港澳入境有症狀（類流感）旅客提供免費採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌，僅為鼓勵性質採檢並非強制。

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署指出，為因應中國近期發生多種呼吸道病毒流行，疾管署機場定點自願骰檢至昨（4）日為止已採檢88人，其中68人為陽性，分別為流感病毒48例、新冠病毒9例、腺病毒6例、鼻病毒2例、副流感病毒及一般冠狀病毒各1例，另1例同時檢出流感病毒及新冠病毒，目前尚未檢出肺炎黴漿菌及其他病原體，仍以流感病毒為多。

依據中國衛生單位公布資料，中國近期南、北方類流感就診率均快速上升，目前急性呼吸道疾病疫情以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通感冒冠狀病毒等共同流行，據中國衛生單位表示，整體呼吸道疾病流行期提前，均為已知病毒，並未檢出新型病原體，亦無已知病原出現特殊變異情形。考量氣溫下降，預期疫情仍將呈上升趨勢，疾管署將持續密切監控，並視疫情發展調整相關防疫措施。

▲▼1205邊境檢疫採檢結果。（圖／疾管署提供）

▲邊境檢疫採檢結果。（圖／疾管署提供）

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