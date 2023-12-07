元旦瘋跨年出遊！國5行車時間上看7倍　5大地雷時段出爐

▲元旦連假預估將出現大量出遊車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦3天連假預期將出現大量跨年和出遊車潮，由於宜花東為跨年和迎曙光熱點，高公局預測國5將塞車回堵，行車時間為平常5到7倍，國道5號有5大地雷時段路段，包括元旦連假前一日9時到24時、連假首日5到16時、第2日6到15時國5南向南港系統至頭城；第2日11到24時及收假日9時到20時國5北向宜蘭至坪林。

宜花東地區為國內跨年、觀日出及旅遊熱門景點，高公局研判，元旦連假及前一日，國5將湧現往花東旅遊車流，尖峰時段國5車流將出現排隊回堵。

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高公局依大數據資料分析，研判元旦連假前一日9時到24時、連假首日5時到16時、第2日6時到15時國5南向南港系統至頭城；第2日11時到24時及收假日9時到20時國5北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5到7倍。

高公局建議，若用路人要開車上國道，建議避開尖峰時段或可改行駛替代道路，南向建議改走台9線或106乙、北向建議改走台9線；另也建議民眾多搭乘公共運輸，高公局於國5持續實施多項大客車優先通行措施，讓搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。