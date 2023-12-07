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蔡英文關注兒童安全親頒民主人權獎　防止兒童暴力、侵犯性隱私

▲▼總統蔡英文7日出席「第18屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，親頒獎項給亞洲兒童權利聯盟區域執行主任阿米翰•阿貝華(Amihan Abueva)。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文7日出席「第18屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，親頒獎項給亞洲兒童權利聯盟區域執行主任阿米翰•阿貝華(Amihan Abueva)。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日出席「第18屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，親頒獎項給亞洲兒童權利聯盟區域執行主任阿米翰•阿貝華(Amihan Abueva)，肯定她長期以來為提倡兒童權利、致力打擊各種形式的兒童暴力所做的貢獻。

蔡英文表示，她恭喜阿米翰•阿貝華女士，榮獲本年台灣民主基金會頒發的亞洲民主人權獎。她說，阿貝華女士數十年來一直大力提倡兒童權利，致力於打擊各種形式的兒童暴力，尤其是人口販運及性剝削，「在她的職涯中體現了無私和勇氣，持續不懈努力為我們的孩子和未來打造更安全的世界」。

蔡英文說，無論是先前擔任國際終止兒少性剝削組織（ECPAT International）主席及執行秘書，還是現任亞洲兒童權利聯盟區域執行主任，阿貝華女士致力促進更多兒童參與社會和兒童福利政策的制定，她也為強化相關國內和國際法制做出了貢獻。

蔡英文指出，阿貝華女士在政府的工作中也扮演重要角色，曾任東南亞國協婦女與兒童權利委員會的菲律賓代表。現今「亞洲兒童權利聯盟」(CRC Asia)在她的領導下，協助連結亞洲各國的兒童權利組織，其中包括台灣的兒童福利聯盟。她所建立的網絡讓公部門和民間社會可以一起合作，共同努力改善兒童權利。

蔡英文表示，在倡議其志業的同時，阿貝華女士也透過演講和閱讀素材，致力提高民眾警覺，幫助成人和兒童即時發現警訊，以防止人口販運。在她豐富的職涯中，她的使命始終如一：藉由賦予兒童發言權並確保其故事被聽見，進而保護兒童及其權利與未來。

蔡英文說，台灣也致力於保護兒童及其權益，如同多數權利倡議，要感謝公民社會帶動基層一起努力，並和政府共同合作。其中關鍵的一環即為確保我國有健全的立法。

▼總統蔡英文7日出席「第18屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，親頒獎項給亞洲兒童權利聯盟區域執行主任阿米翰•阿貝華(Amihan Abueva)。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文7日出席「第18屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，親頒獎項給亞洲兒童權利聯盟區域執行主任阿米翰•阿貝華(Amihan Abueva)。（圖／總統府提供）

蔡英文表示，近10年來，台灣致力將兒童權利的國際標準納入國內法，1989 年通過的《聯合國兒童權利公約》（UNCRC）是史上最多國家簽署的人權公約，我國於2014年通過立法，使該公約相關的兒少權利保障規定具有國內法效力，為使台灣更符合該公約，針對執行情形進行討論和審查，這有助於我們制定未來的政策，並進一步保障兒童權利。

蔡英文指出，台灣至今已提出兩次兒童權利公約國家報告，並於每次提出後召開審查會議，邀請國際專家一起與我國政府機關及非政府組織討論台灣的兒童權利現況，「更重要的是，正如阿貝華女士長期以來所提倡的，這些會議中也有兒少代表參與，以確保他們為保障自己的權利發聲」。

蔡英文說，除了整體法律架構，政府希望確保兒童權利受到相關法律保障，在這些法律之下，台灣改善了家庭和校園對於兒童的傳統暴力行為，也採取前瞻性做法來防止新形式的兒童暴力。

蔡英文強調，今年台灣刑法新增有關侵犯性隱私的章節，旨在保障數位時代每個人的性隱私。這對兒童及少年特別有助益，因為他們是網路使用者中數量眾多且脆弱的族群。

最後，蔡英文說，根據《聯合國兒童權利公約》的宣言，兒童有權享有《世界人權宣言》所載的一切權利。因此，台灣將持續保持警惕，捍衛我們得來不易的民主、自由和人權，並藉此進一步強化國內及全球兒童的權利。

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