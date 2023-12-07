快訊／刑大偵查佐「偽造公文書」收押禁見　北市警局予以停職

▲北市刑大1名偵查佐因偽造公文書遭收押禁見，北市警局予以停職處分。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大1名偵查佐，在6日上午被桃園地檢署會同北市刑大、廉政署帶走，起因主要係在申請拘票、搜索票的過程中，為了便宜行事竟然在裡面捏造不實內容，以提高檢察官核發票的機率，北市警局也在偵查佐遭收押禁見後，也立刻予以停職處分，並追究相關責任。

檢警調查，55歲的王姓偵查佐，在6日上午被桃園地檢署會同北市刑大、廉政署人員從住處帶走，並且到北市刑大查看使用的電腦，當場查扣手機、電腦等證物。

王姓偵查佐的搜索票申請書，所描述的人事時地物均有出入，企圖偽造出有「偵查作為」，所捏造出的事證，最後才查扣手機、電腦，目前認為恐有共犯，所以也將王姓偵查佐裁定收押禁見。

北市警局指出，王姓偵查佐涉偽造文書部分，本局事前已發動調查，並於9月份預防性調整職務及提報為「非列管風紀狀況評估對象」，依桃園地檢署指揮全力配合偵辦，另依警察人員人事條例先予停職並追究相關人員考監責任。

據了解，王姓偵查佐在日前曾經在請申請拘、搜票時，為了便宜行事，竟然竄改檢舉人所檢舉的內容，以及捏造其他事證，讓嫌疑人事證更加明確，也相對提高「核票率」。

檢廉追出細節，王姓偵查佐的搜索票申請書，所描述的人事時地物均有出入，企圖偽造出有「偵查作為」，所捏造出的事證，最後才查扣手機、電腦，目前認為恐有共犯，所以也將王姓偵查佐裁定收押禁見。