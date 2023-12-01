亞錦賽開幕戰在即！北市刑大7天捕67黃牛　他被扣52張這樣嗆聲

記者邱中岳／台北報導

第30屆亞洲棒球錦標賽將在3日舉辦開幕戰，屆時將由「台韓大戰」打頭陣，預售票已經秒殺，但網路上卻出現黃牛票，北市刑大立刻著手進行追查，在7天內查獲67人涉嫌販售黃牛票，以每張座位區不等的價格，以加價的方式兜售給民眾，最貴開價4700元。

北市刑大偵3隊調查，42歲的劉姓男子，住在桃園地區，在網路上取得6張亞錦賽的門票，依據每個位子的好壞在社群軟體上兜售，民眾私訊訪價就以每張加價2、3千元的方式出售，最高還賣出4700元的價格，警方循線掌握劉姓男子並一舉逮人。

▲北市刑大針對黃牛票進行打擊，7天捕67黃牛，最高票價賣出4700元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在劉姓男子的家中，除了搜出6張亞錦賽開幕戰門票，另外還有10月已經來台演出的韓國歌手李俊昊門票34張，甚至連2023年張惠妹演唱會的門票，都還有剩下103張，警方也依照社維法以及文創法罪嫌送辦。

此外，北市刑大偵3隊也鎖定1名30歲的許姓男子，在網路上兜售黃牛票，甚至有民眾多問幾個問題，就會被反嗆「沒有錢就不要買」，新聞議題出來後仍持續兜售，共計被搜出52張亞錦賽開幕賽門票，被警員逮捕後還囂張嗆「我是要約52個人去看」。

許姓男子訊後也被依照社維法、文創法等罪責移送法辦，警方也指出，北市刑大以及各分局偵查隊，在一周查緝到賣黃牛票的約有66件67人，一共查扣170張亞錦賽門票，警方也強調，將持續打擊黃牛票避免民眾權益損失。