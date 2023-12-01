三重警勾結詐團「5人羈押禁見」！蹲摩鐵查不倫車牌　勒索激情男女

▲三重警勾結詐騙集團，幫查出入摩鐵的高級車輛車牌，進一步勒索偷情的民眾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵、戴上容／新北報導

新北市三重警分局一名林姓偵查佐涉嫌在2020年向詐騙集團提供民眾個資，讓詐騙集團向偷情男女勒索金錢。新北地檢署向法院聲請羈押禁見5人，包括林姓偵查佐以及4名業者，法院裁准5人羈押禁見。

三重警分局一名31歲林姓偵查佐2020年6月間，遭內部檢舉為徵信業者調查民眾個資，當時以查無實證結案。新北地檢署事後查案時，意外發現林姓偵查佐涉嫌洩漏個資，而林姓徵信業者平時疑似又與三重基層員警有互動。

根據調查，林姓偵查佐涉嫌聯手詐騙集團恐嚇勒索取財，犯罪手法為由集團躲在高級摩鐵外偷拍雙B等高級車輛進出，將車牌提供給林姓偵查佐，由林姓偵查佐查詢民眾個資，進一步向偷情男女勒索取財。

新北檢11月29日指揮警政署督察和新北市警局政風單位前往三重警分局，搜索林姓偵查佐的手機、電腦等設備的相關電磁紀錄，將林姓偵查佐帶回，同時也帶回林姓、賴姓、陳姓、范姓、何姓男子等5名徵信業者共6人。

▲林姓偵查佐利用公務電腦幫查偷拍來的車牌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

經檢方漏夜複訊後，向法院聲請羈押禁見林姓偵查佐及林姓、賴姓、陳姓、范姓4名業者，一共5人，另一名范姓業者被諭令限制住居。

法院認定，林姓業者涉犯發起及操縱犯罪組織罪、對公務員違背職務行為行賄罪、非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，范、陳、賴姓業者涉犯參與犯罪組織罪。

林姓偵查佐涉犯違背職務收受不正利益罪、公務員登載不實事項於準公文書罪、公務員假借職務上之機會不法蒐集利用個人資料罪。

而5人均涉犯恐嚇取財罪、非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪。法院認為，5人有勾串共犯、證人之虞，4名業者也有反覆實行恐嚇取財罪之虞，均有羈押的必要，裁定5人羈押並禁止接見、通信。