角頭勒索偷情男女手法曝！蹲點跟拍高檔車　三重警洩個資遭開鍘

▲三重分局林姓偵查佐涉嫌查民眾個資給不法集團。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容、黃資真／新北報導

新北市三重警分局一名31歲林姓偵查佐，涉嫌洩漏民眾個資給林姓角頭為首的不法集團，藉此向偷情男女以公開上摩鐵影片為由恫嚇，勒索數十萬至百萬不等，林姓偵查佐與4名業者今(1)日遭法院裁准羈押禁見。三重分局原先回應，將報請停職處分，並改調行政警察職務，而新北市警局一早火速開鍘，記林員2大過免職。

新北檢指出，林姓角頭先在2019、2020年間在三重區籌組一家具有持續性、牟利性之徵信公司，並招募范、賴、陳、何等4人參與，會固定在北市多家知名汽車旅館外蹲點埋伏，特意鎖定駕駛雙B等高級進口車，且疑似與外遇對象進出摩鐵偷情者，伺機裝置GPS追蹤器後，長期跟拍偷情男女上下車、進出餐廳或汽車旅館等畫面，再以製造假車禍的方式得知對方姓名後，透過搜尋網路研判是否已婚。

同時集團成員會招待林姓偵查佐喝花酒行賄，藉此請林員協助查詢個資，確認身分與婚姻狀況後，再出面恫嚇受害者們，要求以數十萬元至100萬元不等的價格把影片買回，否則就公開散布，目前已知有多人受害。

新北檢11月29日指揮警政署督察和新北市警局政風單位前往三重警分局，搜索林姓偵查佐的手機、電腦等設備的相關電磁紀錄，將林姓偵查佐帶回，同時也帶回林姓、賴姓、陳姓、范姓、何姓男子等5名徵信業者共6人；經檢方漏夜複訊後，向法院聲請羈押禁見林姓偵查佐及林姓、賴姓、陳姓、范姓4名業者，一共5人，另一名何姓業者被諭令限制住居，一早法院裁准5人羈押。

新北市警局回應，本案為新北地檢署指揮警政署政風室及本局偵辦，林員經檢察官複訊後裁定羈押禁見，本局認林員違法情節及影響警譽重大，一次記二大過逕予免職，對於少數違法違紀員警以「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，予以重懲絕不手軟，對於員警涉洩密案件，全面清查並從嚴追究相關主管人員考監責任。