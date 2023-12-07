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社會 社會焦點 保障人權

控官員「延誤送醫81分鐘」吞4連敗　恩恩爸聲請准許自訴被駁回

▲▼ 恩恩爸告侯友宜等3人涉過失致死，獲不起訴。（圖／資料照）

▲恩恩爸（左）告新北市長侯友宜（右）等3名官員涉犯過失致死罪嫌，不服檢方不起訴處分、聲請再議與准許提起自訴都吞敗。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

新北市2歲男童「恩恩」去年（2022年）4月確診新冠肺炎離世，恩恩爸告新北市長侯友宜等3名官員未督導所屬順暢急重症送醫流程，害恩恩延誤就醫81分鐘枉死，涉犯過失致死罪嫌，經新北地檢署處分不起訴、高檢署駁回再議確定，恩恩爸改聲請新北地院准許提起自訴追究侯友宜等人責任，仍被駁回確定。

新北院裁定理由指出，本件不起訴與駁回再議處分的理由，均詳述理由，未見認事用法有違誤或失當之處，恩恩送醫過程都由第一線值勤人員處理，並非侯友宜等3名官員，縱使整個緊急救護流程皆如恩恩爸所預期的順暢，仍未必保得住恩恩性命。

法官指出，恩恩爸另案提告要求新北市府等3機關國賠共1元，也因同樣無法舉證侯友宜等3名官員具有防止恩恩病逝的「保證人地位」責任，加上醫師證稱就算恩恩提早來醫院、急性腦炎也不一定能挽回，已先敗訴確定，恩恩爸本件聲請准許提起自訴猶執前詞，非有理由，應予駁回，且不得抗告。

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲恩恩生前與恩恩爸（右圖右）合照。（圖／翻攝自當事人臉書）

本案源於恩恩爸去年4月14日因新冠肺炎在新竹市住處居家隔離，恩恩媽帶恩恩跟姊姊到雙和醫院做PCR採檢，回新北市中和區住處等消息，當天下午恩恩出現發燒、發紫斑、呼吸短促、意識不清等症狀，恩恩媽從傍晚5點59分起多次撥打119叫救護車送醫。

消防局得知恩恩被匡列為密切接觸者，緊急頻繁聯繫中和衛生所、新北市社會局和雙和醫院，要查證恩恩是否確診、有無專責病床可收治，電話撥來撥去還遇到全部忙線無人接聽等狀況，當晚7點27分，消防局才派救護車將恩恩送至雙和醫院急救。

但恩恩因病毒感染敗血性休克、急性肝功能衰竭引發新型冠狀病毒感染併急性腦幹病變，急速惡化，5天後於同月19日凌晨3點多離世。恩恩爸怒批消防局和衛生局墨守成規、堅持先確認已有專責病房，卻不肯立刻派救護車將急重症的恩恩送醫，以致延誤81分鐘害他與妻子痛失愛子。

恩恩爸並怪罪侯友宜與時任新北市消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋，沒盡責督導所屬建立24小時緊急聯絡管道、順暢緊急醫療流程，告侯友宜3人涉犯過失致死罪嫌。至於輿論質疑住家離醫院不遠、為何不直接就醫卻堅持等救護車，恩恩爸解釋「囿於斯時衛福部禁止COVID-19確診病患自行就醫之限制」。

▲▼恩恩爸。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

▲恩恩爸堅持究責新北市府等3政府機關延誤送醫81分鐘的責任。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

此事因侯友宜將代表國民黨參選2024年總統選舉，綠營全力聲援恩恩爸，引起全國關注，正反意見激烈交鋒。新北地檢署偵辦認為，政府機關分官設職、分層負責，侯友宜3人沒實際參與救護恩恩過程，第一線值勤人員也遵守當時須先確認有病床才送醫流程，沒有懈怠，即使有瑕疵須改進，也屬行政或政治責任，未達科處刑責程度。

檢方並指恩恩案發生之際，全台新冠肺炎疫情突然急遽升溫、進入社區流行階段，累積逾100萬本土確診病例，原本兒童染疫大多輕症或無症狀、發病1到2周就康復，此時卻陸續出現併發急性腦炎個案，且病程變化十分快速，衛福部才邀集相關醫學會修訂指引，儘管行政機關未能預先判斷，仍不符《刑法》過失責任要件。

此外，檢方指恩恩遺體未報請司法相驗、沒解剖採樣，醫師作證也稱無法判斷「若提早81分鐘送醫是否就能避免恩恩死亡」，欠缺因果關連與可歸責性，因此將侯友宜3人都不起訴。

恩恩爸不服，向高檢署聲請再議，主張監察院調查已糾正新北市府有重大疏失，尤其未依中央流行疫情指揮中心最新指示調整送醫流程，「錯誤解讀中央防疫政策，過失責任便可成立」，侯友宜等官員身為決策者卻從未認錯、消極態度令人心寒，他請檢察官將恩恩案被隱藏的真相公諸於世，讓新北市府別再閃躲卸責。

恩恩爸於再議理由還指稱，最初被地檢署以「證人」身分傳喚，失去「告訴人」身分委任律師協助的權益，加上他和妻子都不懂法律，「不能抗拒檢察官秘密偵訊的強大壓力或不當誘導逼迫」，以致未能充分陳述，檢方就逕予結案。

高檢署調查認為，地檢署偵辦筆錄顯示恩恩爸與妻子不僅充分表達意見，還逐一播放消防局、衛生局與醫院之間通話錄音當庭比對無誤，遇到無法當場回答時，也讓恩恩爸回去再跟律師討論，毫無「不能抗拒祕密偵查之強大壓力或受檢察官不當誘導逼迫之情事」，地檢署不起訴處分並沒錯。

▲▼恩恩爸4日正式向法院提告請求國賠1元。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲恩恩爸（右二）向新北地院提告，向新北市府等3政府機關請求國賠共1元，法官判恩恩爸敗訴確定。（圖／資料照）

高檢署指恩恩爸當時已有義務法律顧問團協助，就算沒開庭，也可具狀隨時補充表達意見，更重要的是，被監院糾正的是新北市府等政府機關，侯友宜3人雖為機關首長，但非本案第一線值勤人員，縱有決策不當、監督疏失，也僅為應否負擔行政責任或政治責任的問題，與刑責無涉，據此駁回恩恩爸再議。

恩恩爸不滿侯友宜等3官員獲不起訴處分確定，今年（2023年）5月向新北院聲請准許提起自訴，對於侯友宜回應「尊重司法」，恩恩爸嗤之以鼻，諷刺「他（侯）哪件事情不是尊重」、說的都是廢話。但新北院認為恩恩爸所提證據，依舊不足以認定侯友宜3人對恩恩之死有可歸責性，駁回恩恩爸的聲請確定。恩恩爸所提國賠1元訴訟，今年7月敗訴確定，須自付1000元訴訟費用。

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