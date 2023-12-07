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一家4口出遊…國道遭「160kg巨輪砸中」母爆頭慘死！肇事男下場曝

▲▼ 天外飛來160公斤巨輪砸中自小客車，造成女子當場死亡 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲國道1號發生死亡意外，天外飛來160公斤巨輪砸中自小客車，副駕媽媽當場死亡 。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／高雄報導

國道1號南下364.3公里處2021年間發生一起奪命意外！一家四口趁228連假前往台東遊玩，沒想到行經該路段時，卻遭前方聯結車脫落的輪胎砸中，車輛當場凹成V字，坐在副駕駛座上的媽媽爆頭慘死，另外3人分別受有輕重傷。日前法院判決出爐。

回顧整起事發經過，2021年2月27日上午8時38分左右，一輛載滿豆子的聯結車行經國道1號北上365公里處時，車體零件突然鬆脫，導致輪胎彈跳噴出，當場砸中對向車道（國道1號南下364.3公里處）正準備由中線切換至內側車道的自小客車。

由於力道猛烈，小客車車頂瞬間被砸凹，坐在副駕駛座上的曾姓媽媽當場腦漿外溢慘死，同車的17歲女兒則是受有頭部骨折，以及臉、肢體等擦挫傷，整起事故一共造成1死3傷。

據悉，自小客車內為郭姓一家四口，由鼓山家中出發準備前往台東出遊，沒想到剛上路不久，就遇上奪命意外。事後黃姓聯結車駕駛被依照過失致死罪起訴。

▲▼ 巨輪砸中車子造成女子當場死亡 。（圖／記者黃子倩翻攝）

判決指出，岩姓男子為聯結車板台的實際所有人及使用人，黃男則是曳引車（拖車頭）的實際所有人，並承攬岩男所承攬下的貨物運送工作，也是板台的共同使用人。2人有數輛板台相互支援裝運貨櫃，而黃男出車時使用哪台，全視當次岩男的指示，雙方以這種合作模式工作已有2、3年之久。

法院認為，岩男既然是板台的所有人，除了依規定接受車輛檢驗之外，也應該依原廠規定自行實施保養及檢查，另外，他知道黃男運送貨櫃時，會行駛高速公路，理應提供可安全行駛的板台，以免發生意外；而黃男使用板台已經有2、3年之久，熟悉板台的車輪、輪胎膠皮、車輛機件狀況，也應該在上高速公路前妥善檢查板台，避免發生機件脫落肇事的情況發生。

▲▼國道車禍家屬前往事故現場招魂 。（圖／讀者提供）

▲家屬前往事故現場招魂 。（圖／民眾提供）

法院指出，2人疏未注意，造成車輛行駛時板台後方2顆車輪煞車鼓的螺絲斷裂，輪胎因此脫落，砸中由郭男所駕駛的自小客車車頂，造成郭男頭部受有外傷、右肩及頸部挫傷，副駕駛座上的郭妻頭顱破裂當場死亡，郭男後座的17歲女兒受有頭部外傷併顱骨骨折、氣腦、頭皮下血腫、顏面外傷併唇部撕裂傷、牙齒斷裂及肢體多處擦挫傷等傷害，另名女兒則是手臂有擦挫傷。

高雄地方法院依照過失致死罪，將岩男判刑10月，黃男判刑8月；案經上訴二審，高雄高分院考量，雙方已以岩男賠償400萬元、黃男賠償390萬元的條件成立調解，將上訴駁回，並給予2人緩刑2年，全案仍可上訴。

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