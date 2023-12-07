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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網售政治人物監控資料？　林右昌：認知作戰三分真七分假

▲▼內政部長林右昌聯訪 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨（6日）社群網站有匿名爆料情治單位監聽資料、聲稱論件高價出售，數千名單赫見朝野政要與官員，調查局獲悉緊急清查，發現這是2021年就出現過的拼湊作假手法，內容甚至出現簡體字，內政部長林右昌今受訪時回應，所謂認知作戰就是三分真七分假，正值我國大選期間，任何訊息都應更審慎思辨。

PO網的所謂監聽資料，以「國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！」的聳動標題，立刻引起網友注意。據悉，被PO網的資料外觀煞有介事，包括被監聽的電話號碼、對象姓名身分、監聽起迄時間、申請單位與作業人員、批准文號等一應俱全，例如監聽機關有調查局、廉政署、警方和憲兵隊。

更引人側目的是，被監聽對象涵蓋多位藍綠政要，但細看內容卻矛盾百出，例如榜上出現「前國民黨副主席、立法院副院長曾永權」，2021年12月到2022年1月被監聽，可是現年76歲的曾永權，2012年就卸任立院副院長、2020年1月卸任國民黨副主席。

對於該案，林右昌回應，最高檢署已經在偵辦，所謂認知作戰就是三分真七分假、似假似真，正值我國大選期間，任何訊息都應更審慎思辨，不要受相關訊息影響，確保整個大選順利進行。

媒體詢問是否代表資安有漏洞？林右昌回應，認知作戰和錯假訊息不一定跟資安劃上等號，相關單位已經在偵辦，就不多做說明。有媒體追問，是否查到假訊息成分？林右昌回應，最高檢署昨天已經說明過了。

對於相關爆料，調查局回應指出，爆料文件的格式不存在、內容荒誕無稽，法院核發的監聽票不會出現被監聽者姓名，辦案人員執行完畢就會隨案附卷，調查局從沒製作如網路爆料的文件，且內容出現簡體字，例如雲寫成「云」，很明顯是有心人把真實存在的人名、職銜與辦案機關，拼湊瞎掰的文號、門號，以假亂真企圖捏造「監聽政敵」之名、激起國內對立與衝突。

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