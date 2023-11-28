他第一次刷鞋！老婆的千元雪靴被刷成「皮乾」　她嘆：買新的吧

▲丈夫將妻子的雪靴刷成皮乾。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南一名丈夫近日因看不下去妻子放在櫃子內的舊雪靴，於是心血來潮拿去陽台刷，怎料曬乾後發現鞋子成了「皮乾」。妻子無奈表示，這是丈夫結婚10年來第一次刷鞋，現在這雙鞋也不能穿了，往好處想至少能買新款了。

據《白鹿視頻》報導，近日，河南鄭州結婚10年丈夫第一次幫妻子刷鞋，千元雪靴被洗成了「皮乾」。李太太稱，兩人結婚10年了，這是丈夫第一次洗東西，「這雙鞋當初花一千多（人民幣，約台幣4460元）買的，放在那裡髒了沒刷，他看不下去了幫忙刷鞋，我自己去陽台看到鞋子變成這樣才知道這件事，當時有點崩潰，但後來想想可以換新款了，還蠻開心的。」

▲▼該雙雪靴已無法恢復。（圖／翻攝自微博）

多數網友看到「皮乾」照直呼笑破防了，「丈夫可能用了老手藝人的畢生精力，用鞋刷瘋狂刷翻毛鞋面」、「說明這是真羊毛」、「我老公用吹風機幫我吹雪地鞋烤糊了」、「他是故意的吧」。也有人點出，「結婚十年丈夫第一次刷鞋才誇張」。

除了羽絨外套的市場進入旺季，保暖的靴類也是冬季的一大商機。內行人點出，像該名妻子的雪靴外層為麂皮，適合用小刷子乾刷，若有髒汙用刷子沾點清潔劑及水，小面積清理即可，也盡量保持通風。