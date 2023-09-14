超狂賴佩霞是大學教授！連3年陽明交大開課　校方：學生反應不錯

▲女星賴佩霞搭檔郭台銘參選正副總統，賴佩霞還在陽明交大研究所連續兼課三年，學生反應普遍不錯。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人。賴佩霞除了藝人身份，還有暨南大學法學博士學位，過去3年更在陽明交通大學資訊工程學院開設「科技人的領導力與培養」課程，授課對象為研究生，該堂課是為了培養有效溝通及化解衝突能力的一門領導課，展現其專業一面。陽明交大表示，當初看中賴佩霞的學術專業而邀請她兼課，學生反應普遍不錯。

現年60歲賴佩霞，除了大家知道的藝人身分，在政治幕僚職人劇《人選之人－造浪者》中飾演當選總統的政治人物「林月真」一角，其實還具有雜誌發行人、心靈講師等身分，更特別的事，她在2020年取得暨南大學法學博士學位。

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也因為藝人身份加上學術專業，陽明交大資訊工程學院多媒體工程研究所就邀請賴佩霞兼課，從109學年起，每年下學期開設「科技人的領導力與培養」課程，至今已經連續三年。

而根據賴佩霞撰寫的該堂課的課程概述與目標，該課主要是為了培養有效溝通及化解衝突能力的一門領導課；在18堂課程中，將學習語言背後隱藏的危機與轉機，有效建立人與人之間友善的連結，培養新世代關懷、自律、勇敢的領導力，以嶄新的眼光開創與人友好合作的關係。

陽明交大指出，當初是看中賴佩霞的學術專業而邀請她兼課，「科技人的領導力與培養」是開給多媒體工程研究所的碩士班學生的選修課程，學生反應還不錯。因為該課程是開在下學期，賴佩霞是否會繼續兼課，仍要尊重她個人意願與系所安排。

▲郭台銘正式宣布與女星賴佩霞搭檔，參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）