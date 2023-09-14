　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超狂賴佩霞是大學教授！連3年陽明交大開課　校方：學生反應不錯

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲女星賴佩霞搭檔郭台銘參選正副總統，賴佩霞還在陽明交大研究所連續兼課三年，學生反應普遍不錯。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人。賴佩霞除了藝人身份，還有暨南大學法學博士學位，過去3年更在陽明交通大學資訊工程學院開設「科技人的領導力與培養」課程，授課對象為研究生，該堂課是為了培養有效溝通及化解衝突能力的一門領導課，展現其專業一面。陽明交大表示，當初看中賴佩霞的學術專業而邀請她兼課，學生反應普遍不錯。

現年60歲賴佩霞，除了大家知道的藝人身分，在政治幕僚職人劇《人選之人－造浪者》中飾演當選總統的政治人物「林月真」一角，其實還具有雜誌發行人、心靈講師等身分，更特別的事，她在2020年取得暨南大學法學博士學位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也因為藝人身份加上學術專業，陽明交大資訊工程學院多媒體工程研究所就邀請賴佩霞兼課，從109學年起，每年下學期開設「科技人的領導力與培養」課程，至今已經連續三年。

而根據賴佩霞撰寫的該堂課的課程概述與目標，該課主要是為了培養有效溝通及化解衝突能力的一門領導課；在18堂課程中，將學習語言背後隱藏的危機與轉機，有效建立人與人之間友善的連結，培養新世代關懷、自律、勇敢的領導力，以嶄新的眼光開創與人友好合作的關係。

陽明交大指出，當初是看中賴佩霞的學術專業而邀請她兼課，「科技人的領導力與培養」是開給多媒體工程研究所的碩士班學生的選修課程，學生反應還不錯。因為該課程是開在下學期，賴佩霞是否會繼續兼課，仍要尊重她個人意願與系所安排。

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘正式宣布與女星賴佩霞搭檔，參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
賴佩霞是陽明交大教授！　校方回應了
LIVE／《人選之人》成真！起底賴佩霞超狂背景　大牙報案反擊
中華電信iPhone 15資費出爐！　舊換新再折2000
賴佩霞有「美國爸爸」身世曝光！　17歲擁雙重國籍
快訊／明年調增「8+1」項社福津貼！　逾300萬人受惠
快訊／賴佩霞參選《人選之人》還能播？　公視回應了
4官兵「寢室開飲酒趴」開心比YA！　國防部怒了
快訊／北市恐怖剪刀男抓到了！
快訊／行政院拍板調漲基本工資　調幅4.05%、月薪站穩2.7

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

標示不符挨罰！自認沒犯錯還要道歉...台農董事長喊冤：滿腹委屈

健保「住院自付額」上限調高！單次最多5萬　 新制明年上路

買館長月餅「未拆封已發霉」長毛照曝！客服坦白：不止1例

嗶一下就亮燈！北一女「光復樓一卡通」　感應時校舍燈火通明　

教育部力推中小學閱讀計畫！39萬新生受惠　3種語言親子手冊上線

北市地表唯一行駛火車開放預約！文博會「活的鐵道博物館」微開箱

每天138件！連假國道車禍暴增5成　3大肇因出爐

幸運兒爽喊「抽到i15 Pro Max」真相曝！網秒懂噴笑：超難抽

超狂賴佩霞是大學教授！連3年陽明交大開課　校方：學生反應不錯

亞洲唯一！長榮航空攜手「舊金山巨人隊」看板亮相　盼吸球迷搭機

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

女超商買近8千元商品催結帳　全堆櫃台卡卻刷不過：不買了

標示不符挨罰！自認沒犯錯還要道歉...台農董事長喊冤：滿腹委屈

健保「住院自付額」上限調高！單次最多5萬　 新制明年上路

買館長月餅「未拆封已發霉」長毛照曝！客服坦白：不止1例

嗶一下就亮燈！北一女「光復樓一卡通」　感應時校舍燈火通明　

教育部力推中小學閱讀計畫！39萬新生受惠　3種語言親子手冊上線

北市地表唯一行駛火車開放預約！文博會「活的鐵道博物館」微開箱

每天138件！連假國道車禍暴增5成　3大肇因出爐

幸運兒爽喊「抽到i15 Pro Max」真相曝！網秒懂噴笑：超難抽

超狂賴佩霞是大學教授！連3年陽明交大開課　校方：學生反應不錯

亞洲唯一！長榮航空攜手「舊金山巨人隊」看板亮相　盼吸球迷搭機

孩子被關托兒所門外50秒　老師登門道歉遭家長拿「沾糞尿布」甩臉

女移工做完「縮乳暈」手術被收容　利民署見傷口揪出同鄉女密醫

風・Luxury／紅髮艾德名錶總值上億　千元G-SHOCK、Swatch也愛

標示不符挨罰！自認沒犯錯還要道歉...台農董事長喊冤：滿腹委屈

60萬人受益！行政院放寬申請看護工　3類別可免用巴式量表評估

迪士尼郵輪最新「探險號」！2025新加坡首航　展開超夢幻海上之旅

健保「住院自付額」上限調高！單次最多5萬　 新制明年上路

郊遊「頭髮突然炸開」豎起來　兄弟遭恐怖雷擊「死亡預告照瘋傳」

回阿嬤家準備吃肉肉　媽吐「崩潰一句話」柴柴趴地快哭了：好餓～

快訊／北市公文掛保證「無安全疑慮」　監院介入調查大直樓塌案

生活熱門新聞

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

遊民險背鍋！台南景點的大便是附近住戶拉的

去日本玩！　醫見「藥妝店尷尬一幕」出手相救　

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

職場新鮮人自爆喜歡人妻主管「暈到想示愛」　網狂酸：快30了還這麼多粉紅泡泡

網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大

社區新流行病毒　醫看診「64中7人」：真的有點多

最熱鬧「鬼門關夜市」擠爆　3分鐘震撼空拍影片曝

再過2天「4星座」全面轉運

今晨19.6℃！ 首波東北季風時間曝

今晚鬼門關10禁忌　說2字「好兄弟來找你」

9月下旬「超強運三生肖」

更多熱門

相關新聞

賴佩霞宣布當郭台銘副手！公視播《人選之人》惹議…電視台回應了

賴佩霞宣布當郭台銘副手！公視播《人選之人》惹議…電視台回應了

女星賴佩霞今（14日）宣布擔任總統候選人郭台銘副手，對於參選一事，連女兒謝沛恩、媳婦隋棠都不知情，她先前在台劇《人選之人-造浪者》中飾演參選人，依《公共電視法》規定，節目之製播，不得為任何政治宣傳，對此公視回應，「目前已針對相關問題進行討論，尚未有結果。」

讚隋棠是我的女神！賴佩霞把媳婦當好友

讚隋棠是我的女神！賴佩霞把媳婦當好友

林月真推1政策「郭台銘現蹤給承諾」！

林月真推1政策「郭台銘現蹤給承諾」！

賴佩霞輾壓政壇！PTT喊「再找1靈魂人物」超加分

賴佩霞輾壓政壇！PTT喊「再找1靈魂人物」超加分

郭台銘擬17日上午登記　18日啟動第一波連署站「先以六都為主」

郭台銘擬17日上午登記　18日啟動第一波連署站「先以六都為主」

關鍵字：

郭台銘賴佩霞陽明交大資訊工程學院多媒體研究所

讀者迴響

熱門新聞

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

取消通話費優惠　公平會重罰中華電信、台灣大7600萬元

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

快訊／起底賴佩霞！在《人選之人》當選

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

快訊／謝沛恩一早起床看訊息嚇到　才知媽賴佩霞要選副總統

爆讓安柏赫德Cosplay　馬斯克貼出私密照證實

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

遊民險背鍋！台南景點的大便是附近住戶拉的

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面