綠色標竿！花蓮富里鄉獲全國綠色照顧優良典範　鄉長貼紅榜

▲▼花蓮富里鄉長江東成（右三）與農會總幹事張素華（右四）等人於農會張貼紅榜同賀。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉農會勇奪全國十大綠色照顧優良典範獎，日前鄉長江東成與農會總幹事張素華等人一同於農會張貼紅榜同賀。

綠色照顧政策是利用農漁村自然元素，結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，實踐農業多功能價值，營造友善高齡環境。

全國十大綠色照顧優良典範比賽是由農業部舉辦，今年已辦理第三屆，得奬單位應重視三大要點，包括整合在地農業環境與文化、發揮農民團體互助與共助，且積極推動世代協力與代間傳承等。

富里鄉農會結合在地農場、農村社區、醫院及衛生所進行產業連結支持體系，以發展更多老中青輔導活動，進而鼓勵青農返鄉。富里鄉為全國米倉，稻穀為本地特產，鄉農會活化穀倉作為綠色照顧場域，依據四季作物活用在地農特產深化綠色創新與共食服務；從200多個站點脫穎而出，並從入選的31名獲選為十大綠色照顧優良典範，由此可知富里鄉農會對此獎所付出的努力。

鄉長江東成表示，本鄉老年人口占全鄉總人口數的27%，比例相當高，希冀藉由綠色照顧的推展，來打造一個有利於健康老化的環境，使得本鄉鄉親得以享受有品質的老年生活。鄉長期望讓農村青農能安心從農，高齡長者就地健康樂活老化。