趁女友吃安眠藥熟睡…噁男起邪念「出手玩下面」還拍片！下場慘了

▲嘉義一名李姓男子趁女友吃安眠藥熟睡，竟玩弄對方下體，下場遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台南報導

嘉義一名李姓男子2022年9月間，趁著女友服用安眠藥後熟睡，竟出手玩弄對方下體，還拍攝影片傳給女友，氣得對方報警處理。日前二審法院判決出爐，依照乘機猥褻罪將李男判刑6月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，李男與花花（化名）先前為同居男女朋友的關係，2022年9月18日深夜11時許，李男竟趁花花服用安眠藥後熟睡時，偷偷撐開、玩弄花花的下體，並伸手撫摸花花胸部，還將畫面錄下。花花發現後，氣炸報警處理。

李男辯稱，「事發當時花花才剛服用安眠藥意識還非常清醒」，他表示，花花對此事知情並同意，「花花還說『我又不是瘋子被你摸沒有感覺』」，且花花平日就會與他互相拍影片取樂，否認乘機猥褻。

但花花在警詢及法院審理時口供均一致，表示自己事發時因服用安眠藥，很早就睡著了，「我根本不知道李男對我性侵這件事，我也沒有同意李男碰觸我的身體」，是直到李男用LINE傳影片給她時，才知道這件事，並嚴正否認平常會與李男互拍親密影片。

嘉義地方法院勘驗性侵影片發現，整個影片過程，花花從頭到尾都沒有發出任何聲音，也沒有做出任何動作，連眼睛都沒有睜開，不採信李男的說詞，依照乘機猥褻罪，將李男判刑8個月。

案經上訴台南高分院，李男鬆口，「我承認犯罪，我想要判輕一點」，二審審酌他上訴後坦承犯行，已有所悔悟，且2人事發期間因故發生爭執，但雙方仍有聯繫，花花也同意李男留宿其租屋處，並同睡一室等狀況，改判6月有期徒刑，得易科罰18萬元，全案仍可上訴。