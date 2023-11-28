「18萬公路車」被偷騎摔爛！他1招讓老婆認錯賠錢　結局被讚爆

▲老婆擅自把車借給外甥騎。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，下班回家發現18萬的頂級公路車不見了，一問之下才知道，老婆沒經過他同意，將車輛借給外甥騎，怎料車子滑到車道被輾壞了，讓他氣得「要老婆去賣名牌包」，換一台公路車，外甥的爸媽帶著小孩來跟他道歉，雙方協調後賠償9萬元，貼文掀起討論。

男網友在Dcard上發文，「老婆把我的公路車借了…回來變廢鐵」，老婆沒有知會他，把愛車借給外甥騎，下坡前按到剎車，「就摔了，車滑到車道被車輾到」；他一回家沒看到車，才得知車子壞了，「躺在倉庫，看就知道不能修復，變成碳纖垃圾了」。

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原PO心碎指出，「那台要18萬…. 妳怎麼說借就借，也沒問過我？」老婆一聽驚呆，沒想到會這麼貴，當時還跟外甥說不用賠錢，如今也不好改口，提議再買一台就好，「不要買那麼貴，腳踏車買那麼貴浪費錢，YouBike就很好騎了啊」，這一番話讓原PO很傻眼。

原PO越想越不對，於是要老婆把包包拿去賣，買一台新的公路車，「一番互噴，她才知道事情的嚴重性，認真的跟我道歉」，外甥一家人也來道歉，他算上折舊，提出9萬元的賠償金。外甥爸上網查詢，驚呼「這台現在新車還要14萬多，只賠9萬算給我們打折了，快賠人家」。

▲原PO要老婆賣包包，讓他買新的公路車。（圖／CFP）



外甥爸爸還藉機教育兒子，跟別人借東西用壞就要賠錢，不然就不要借，道歉是基本的，該負責就要負責；另外，雖然老婆未經同意用車，還把車用壞，但原PO笑說「新婚才三年，很愛我老婆的，好好溝通好好溝通」。

貼文一出，掀起網友討論，「這個外甥爸，超明理有擔當，還知道上網查價格驗證」、「你人太好了，這個我會爆炸欸」、「老哥脾氣真好，如果我一年沒賺個300萬，18萬+回憶噴掉，還真的會氣死欸」、「他爸媽真的是做了很好的示範欸」、「老婆也太不尊重你了吧，先未經你同意借親戚，再把你東西用壞還跟對方說不用賠」。