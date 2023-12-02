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泡芙女孩注意走山！天后泰勒絲「忽胖忽瘦」　國內醫師提醒小心

▲▼泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲的火辣身材「忽胖忽瘦」也成為討論話題  。（圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）舉辦了她人生最大的巡演「The Eras Tour」，讓全球颳起泰勒絲旋風，不過這幾年忽胖忽瘦的身形也備受討論，意外揭露可能是熱戀期所造成的幸福肥。對此，國內整形醫師邱浚彥提醒，「身形忽胖忽瘦」除了對健康可能有潛在影響之外，也要小心會影響到胸型。

泰勒絲出道後以骨感的小清新形象走紅，在2019年金球獎，泰勒絲一向平坦的上圍竟突然變得豐滿，網友紛紛懷疑泰勒絲是不是去做隆乳手術，但同年4月出席晚宴時又「消風」，如同吹氣球般的上圍變化讓人覺得不可思議，其實泰勒絲經常因熱戀期而「幸福肥」，或是因壓力過大發福，被譏像孕婦後她又會努力運動飲控瘦身，才會造成胸部像吹氣球般忽大忽小。

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▲▼泰勒絲。（圖／翻攝自Instagram／taylorswift）

▲泰勒絲在演唱會時身形。（圖／翻攝自Instagram／taylorswift）

▲▼邱浚彥提醒民眾，整型前應多諮詢專業醫師的意見。 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼邱浚彥提醒女性，身形忽胖忽瘦要留意胸型 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

因為泰勒絲之前和李安愛徒喬歐文（Joe Alwyn）談戀愛，有一次出席活動時，被發現整個人胖了2個尺寸，疑似幸福肥。之後她在邁阿密拍攝音樂MV時，又被目擊胸部從B罩杯升級到F罩杯，引起網友熱議是不是動了整形手術？國內整形名醫邱浚彥表示，胸部是由脂肪、肌肉和乳腺所構成，減重的速度太快或是過度節食會導致身體的脂肪、肌肉等快速減少，因此胸部也可能會受影響而變小，同樣的，如果體重增加，胸部也會跟著升級。

邱浚彥說，為了避免胸部跟著體重忽大忽小，甚至影響到胸型，不過近幾年有些女性會選擇進行隆乳來改善，比過往對隆乳這件事來說，現在許多年輕人也會大方分享隆乳的經驗，對於胸型和材質也很要求。

邱浚彥指出，近年隆乳技術越來越發達，除了安全性、接受度都大幅提高之外，連隆乳材質都持續不斷更新，近期也有引進來自英國的全新隆乳材質「珍珠波」。邱浚彥也強調提醒，隆乳並非越大越好，建議民眾術前做好功課、多與醫師溝通自己的需求，

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