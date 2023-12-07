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年平均傳送1235張！LINE貼圖2023榜單揭曉　「表情貼」成新寵

▲表情貼排行。（圖／LINE）

▲表情貼排行。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE貼圖於今日公布年度榜單，曝光台灣用戶2023年最喜愛的貼圖、表情貼與主題，從官方、原創表情貼排行看到前五大清一色是動態，蟬聯官方冠軍的「蠟筆小新」與首次奪下原創冠軍的「熊大兔兔❤超實用LINE動態表情貼」，首次衝上原創貼圖冠軍的「野生喵喵怪」，與一路闖關首次擠進前十大的新星「鹿鼻羊」連結流行時事哏深獲年輕世代喜愛。

LINE貼圖同步公布2023年創作者平均累計銷售額，TOP 10達14.5億日幣，TOP 5則突破19.5億日幣，持續累積創作動能並開拓多元創意的舞台。LINE貼圖超值方案於年初將主題納入方案中，帶動主題使用普及，加上一推出即廣受用戶喜愛的「主題自動輪播」功能，只要設定一次，就能讓系統「定時」變換背景。

▲原創表情貼排行。（圖／LINE）

▲原創表情貼排行。（圖／LINE）

此外，今年再次同步推出「2023我的貼圖回顧」活動，首次揭秘台灣用戶平均傳送1,235張貼圖及最常傳送的前三大貼圖內容，每位用戶參與活動就能看到自己今年最常傳送的貼圖前四名、最喜愛的創作者以及年度傳送貼圖總數量，還可得知自己贏過多少百分比的LINE用戶。

「我的貼圖回顧」揭秘台灣用戶平均傳送1,235張貼圖，而所有用戶前5%一年傳送超過5千張貼圖；更發現最常傳送前三大的貼圖內容，皆是用戶日常習慣的使用情境，來自系統內建的熊大兔兔角色，第一名是熊大鞠躬貼圖、第二名是兔兔的OKAY以及第三名兔兔比讚手勢。在12月15日以前，用戶可至「我的貼圖回顧」看到個人年度最常用貼圖前四名、最喜愛的創作者，還有年度個人傳送貼圖總數。

動態表情貼成主流　多元情境運用成新寵

2023年榜單曝光官方表情貼與原創表情貼排行榜，不論是官方還是原創表情貼前五名皆是動態，官方表情貼冠亞軍仍由「蠟筆小新」與「貓貓蟲-咖波」蟬聯。第三名「胖才可愛」首次以溫暖色調與療癒可愛風格進榜、第四名「好想兔」將實用文字巧妙融合讓聊天更到位。第五名來自日本人氣角色「反應過激的貓」則運用「陰影」技巧讓角色動起來更具3D立體感。

原創表情貼年度榜單則是由「熊大兔兔❤超實用LINE動態表情貼」奪冠，實用的文字與萌度爆表的動作，在字裏行間畫龍點睛活絡對話氣氛。第二名「小貓貓們」則以特色獨門組合技，拼接成長版角色或趣味合體，在聊天室中相當吸睛。接續入榜的「胖鯊魚鯊西米」、「天竺鼠森森的小水豚」、「PP mini小小企鵝」都是展現自家角色小巧精緻的各種情緒。

金兔年「好想兔」奪冠！本土三大天王連五年進榜前五名

觀察今年貼圖榜單，依舊由療癒動物系的可愛作品為主。金兔年官方貼圖由「好想兔」奪冠，本土三大天王連五年進榜，霸主地位不容動搖，而人氣依舊的迪士尼角色「米奇＆米妮」與卡娜赫拉也以國際巨星之姿挺進榜單。

▲原創貼圖排行。（圖／LINE）

▲原創貼圖排行。（圖／LINE）

「野生喵喵怪」首次霸榜 緊跟流行趨勢是關鍵

原創貼圖Top10排行同樣競爭激烈！討喜又有個性的「野生喵喵怪」來勢洶洶，首次奪冠！貓咪界霸主「白爛貓」與圓滾滾可愛的「胖鯊魚鯊西米」穩坐亞季軍。首次入榜的「鹿鼻羊」一路闖關擠進前十大，連結流行時事哏以及情侶間的可愛互動，療癒角色吸引19世代以下年輕世代。此外，有禮貌的熱情女孩「晴天P莉」、搞笑諧星「塔仔不正經」與逗趣可愛的「豆卡頻道」都榜上有名。萌力十足的「貓貓蟲-咖波」、極具特色的「變種吉娃娃」和「爛爛人」實用金句也都大獲粉絲喜愛。

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