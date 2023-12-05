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LINE 2023台灣用戶愛用功能出爐！　「主題自動輪播」奪冠

▲LINE 2023年度愛用功能出爐。（圖／LINE）

▲LINE 2023年度愛用功能出爐。（圖／LINE）

記者陳俐穎／台北報導

2023台灣用戶十大愛用LINE功能出爐！根據LINE團隊觀察自2022年12月至2023年11月，最受台灣用戶青睞的LINE功能就是解放主題富翁時間的「主題自動輪播」，第二名則是運用AI技術自動生成個人照片的「個人檔案工作室」，第三名為台灣暨全球首發的「父親節聊天室特效」。

LINE表示，整體來說，本年度台灣用戶除了注重更便捷的功能以外，也很重視結合新技術的創新應用，而聊天以外的延伸服務，包括整合生活金融資訊的錢包頁面更新、LINE社群和LINE VOOM等，也都有優化功能上榜。

一、主題自動輪播
一推出就受到眾多用戶討論喜愛的主題自動輪播功能，只要設定一次，就能讓系統「定時」變換背景。用戶再也不用三天兩頭自己更改設定，讓聊天室永遠都能保持新鮮感。
 

二、個人檔案工作室
今年度LINE於「個人檔案工作室」推出多款功能像是「AI自拍」、「AI肖像」等，用戶不需額外下載其他應用程式，在LINE應用程式中就能利用自己上傳的照片生成多樣風格的AI人像圖片。最喜歡製作與分享的LINE用戶群，就在台灣！

三、父親節聊天室特效
這些年來，LINE每逢佳節都會開啟應景的限時聊天室特效，像是母親節、萬聖節，非常可愛療癒，相當受到台灣用戶的喜愛，唯獨缺少父親節特效。今年在LINE台灣團隊的努力下，首次開啟父親節聊天室特效，圖案中也放入了大家常說的「88」節字樣，讓全台爸爸都開心。

四、聊天室發送語音訊息功能優化
語音訊息一直是眾多用戶的心頭好，去年有優化了聽取語音的功能，不但可以暫停而且只要在音軌上滑動即可挑選特定區段聽取。今年則優化了錄製功能，不用再長按錄音，讓用戶可以一鍵即錄，錄製完成後還可以聆聽內容，再決定是否發出，操作上更便利。

五、LINE社群Live talk 群聊
LINE社群全新推出的「Live talk」功能，讓用戶在LINE社群除了傳送文字訊息外，也能透過語音的方式與成員即時對話。此功能上線迄今，最常使用Live talk的社群類型Top 3為：心情、娛樂、金融/商業三個類別。

六、聊天室「所有相簿」
如果想要一次瀏覽散落在各個聊天室的相簿，請千萬不能錯過「所有相簿」功能。不但在電腦版上有入口可以一鍵開啟，今年十月起，用戶在「聊天」列表的右上角也能直接看到「所有相簿」圖示，找照片更方便。

七、LINE發票管家
LINE發票管家上線至今，持續觀察用戶需求優化功能，「分享發票明細」就是根據眾多用戶反饋所推出的新功能。有了這功能後，用戶可以很方便的與LINE好友分享發票明細，再也不擔心付款完刷了載具後，忘記要如何分帳。另一個值得推薦推薦的新功能 -「雲端發票捐贈」，用戶可以手動選取雲端發票捐贈給指定基金會，用載具還能做愛心，一舉多得。

八、 VOOM Camera
LINE VOOM進入短影音市場即將滿兩年，為了帶給用戶更好的影音體驗，持續優化內建功能，推出全新剪輯功能「VOOM Camera」，不但讓剪輯更直覺好用，也提供多款獨家特效、濾鏡、音樂與音效，讓影片的內容更活潑生動。前三大最多台灣用戶使用的特效分別為：中職二選一、嘻哈快嘴挑戰、emoji challenge。

九、錢包頁面優化
全新的錢包頁面內新增了「購物」、「LINE Pay」、「LINE Bank」及「生活優惠」4個子分頁，提供更豐富、更好讀的生活金融相關資訊，以及便利的捷徑功能。

十、新興黑馬：LINE社群 以AI摘要訊息
今年11月時，LINE社群熱騰騰推出的「訊息摘要」功能，採用 OpenAI 的生成式 AI 模型，在固定時間自動彙整 LINE 社群聊天室的訊息摘要，讓用戶不被討論串淹沒，能快速掌握討論重點，並重新開啟與他人的對話。這個功能仍在初上線階段，只有部分社群聊天室開啟，但已受到用戶的熱烈關注，未來將逐步擴展和優化，提供與聊天主題更相符的內容。

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