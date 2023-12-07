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「住宅燃氣器具節能產品補助」明年啟動　補助金額每台最高3千元

▲▼「住宅燃氣器具節能產品補助」明年啟動。（圖／經濟部提供）

▲「住宅燃氣器具節能產品補助」明年啟動。（圖／經濟部提供）

記者江采蓁／綜合報導

為提升住宅能源使用效率，經濟部預計投入4億元預算推動113年「住宅燃氣器具節能產品補助」，鼓勵民眾購置一、二級能效瓦斯爐及熱水器，預計可補助23萬台節能產品，補助金額每台最高為3000元，每戶申請以瓦斯爐與熱水器各1台為限，透過汰換老舊設備，加速2050淨零排放轉型。

補助購買期間為113年1月1日起至113年4月30日止，受理時間為113年1月1日起至113年5月15日止，若經費用罄，將提前截止受理申請；補助金額每台最高為3000元，每戶申請以瓦斯爐與熱水器各1台為限，民眾可以透過網路線上申請或紙本郵寄掛號申請。

各補助產品項目及每台補助金額 :
一、 瓦斯爐(雙口爐以上)：１級能效產品2,000元；2級能效產品1,000元。
二、 自然排氣式熱水器：1級能效產品2,000元；2級能效產品1,000元。
三、 強制排氣式熱水器：1級能效產品3,000元；2級能效產品2,000元。

經濟部表示，本次補助預估每年可節省天然氣2,037萬立方公尺，相當於8.1萬戶一般家庭燃氣使用量，年減碳量約4.3萬噸；此外，新型瓦斯爐有防乾燒、防漏自動斷氣等安全功能，而強制排氣瓦斯熱水器，可減低室內一氧化碳濃度，也有助提升民眾居家安全。

關於113年「住宅燃氣器具節能產品補助」詳細之補助作業辦法、申請表格等資訊，近期將正式對外公告，想申請補助的民眾可以多加留意，相關問題都能撥打客服專線 (02)2955-9666詢問。

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