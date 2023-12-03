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大陸 大陸焦點 特派現場

進口陸製鞋明年初「停課反傾銷稅」　售價有望降低

▲晉江,製鞋,鞋業。（圖／CFP）

▲晉江製鞋工廠。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

財政部關務署12月1日宣布，連續課徵16年多的「大陸製鞋靴反傾銷稅」，將於明年1月17日停止課徵。明年開始，消費者在淘寶、蝦皮等網購平台購買陸製鞋類，可望能以更便宜的價格入手。

財政部關務署12月1日在官網上公告，我國自96年3月16日起對自中國大陸產製進口鞋靴產品課徵反傾銷稅，為期5年，歷經101年12月13日及108年1月17日公告，分別繼續課徵5年，課徵期間持續至113年1月16日。

▲東莞,製鞋,鞋業。（圖／CFP）

▲東莞製鞋工廠。（圖／CFP）

財政部112年6月6日公告，國內同類貨物產業代表認有繼續課徵之必要者，得於公告翌日起1個月內提出申請，前開期限內，財政部未接獲任何就該案提出繼續課徵反傾銷稅之申請，爰課徵期限屆滿即停止課徵。

政府實施反傾銷措施，為的是維護產業合理經營環境。108年徵收反傾銷稅額計新臺幣2億9千9百萬元，為近年（104年至108年）次高，且特定產品實施反傾銷措施後，進口量大多呈現下降趨勢，彰顯反傾銷措施得以維護國內產業合理經營環境。

台灣不少消費者會在淘寶、蝦皮等網購平台購買進口陸製鞋款。明年1月17日停止課反傾銷稅後，確實會降低進口商的成本，屆時消費者在網路或是實體店購買的售價是否會更便宜，仍要看廠商的決斷。

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陸製鞋反傾銷稅關務署財政部經濟部

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