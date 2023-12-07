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外送給錯漢堡　新北男衝店家大吵還報警「結局噴掉18萬」

漢堡。（圖／達志影像／美聯社）

▲外送給錯漢堡，他氣到衝店家理論，結局竟噴掉18萬元。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名33歲陳姓男子3日不滿外送早餐從「圓形漢堡」變成「長條漢堡」，騎車衝到店家理論，甚至氣到報警，警方趕到勸說後他才同意離開，不料他騎車回家時未戴安全帽，被附近正在處理違停的員警攔下，員警一靠近就聞到他身上濃濃酒味，由於他拒絕接受酒測，最後遭警方開罰18萬元並移置機車。

事件發生在3日上午10點多，陳男在家點了一份95元外送早餐，然而拿到時卻發現是「長條漢堡」，不是他想吃的「圓形漢堡」，氣得他騎車衝到店家理論，然而當時早餐店的客人非常多，所有員工都非常忙碌，老闆娘因此請他稍等一下，氣得他決定打電話報警。

新北市海山警分局收到通報後派人前往調解，員警抵達早餐店後發現陳男渾身酒味且情緒激動，於是立刻安撫對方並告知可向消保官申訴，店家也解釋其實陳男點到的是「長條形的手工堡」，而非一般的圓形傳統漢堡，願意重新製作一份給陳男，陳男這時才終於同意。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲陳男拒絕酒測，最終被警方開罰18萬元、吊銷駕照。（圖／資料照片）

員警眼見雙方和解後，離開早餐店到附近處理違停事件，不料處理到一半，突然發現陳男未戴安全帽騎車路過，加上剛才就得知陳男渾身酒氣，因此立刻要求對方停車接受盤查。

警方攔下陳男後，陳男疑似心虛，主動開口埋怨店家，面對員警詢問是否騎車時，還脫口說出「我沒有喝」並拒絕配合酒測，警方只好依法開罰18萬元、吊銷陳男駕照，並移置保管陳男的機車。

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